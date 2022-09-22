Ловчев сравнил свою пенсию с пенсиями шахтёров

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своей пенсии.

Я как Слуцкая не знал, что призеры Олимпиады получают некую добавку. Я как нормальный человек вышел на пенсию. У меня пенсия — около 30 тысяч. Получаю дополнительно 18 тысяч за звание призера Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч — от страны, оформлением занимается союз ветеранов. 70 тысяч рублей — довольно приличная сумма. Многие об этом не знают, я случайно узнал.

Сравнение с шахтёрами? Все ли шахтёры потом шунтирование делают? Я в 2008 году сделал шунтирование, потому что у меня была закупорка сосудов из‑за нагрузок. Мы насилуем свой организм по большому счету. Все спортсмены больные люди. Когда Бориса Майорова спросили: «Спорт — это здоровье?» Он сказал, что здоровье — это когда откроешь форточку дома и делаешь приседания. Все, что ты делаешь дальше — это насилование организма. Кто приносит больше пользы — спорные и несравнимые вещи.