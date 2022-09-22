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Ловчев сравнил свою пенсию с пенсиями шахтёров

сегодня, 12:30

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своей пенсии.

Я как Слуцкая не знал, что призеры Олимпиады получают некую добавку. Я как нормальный человек вышел на пенсию. У меня пенсия — около 30 тысяч. Получаю дополнительно 18 тысяч за звание призера Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч — от страны, оформлением занимается союз ветеранов. 70 тысяч рублей — довольно приличная сумма. Многие об этом не знают, я случайно узнал.

Сравнение с шахтёрами? Все ли шахтёры потом шунтирование делают? Я в 2008 году сделал шунтирование, потому что у меня была закупорка сосудов из‑за нагрузок. Мы насилуем свой организм по большому счету. Все спортсмены больные люди. Когда Бориса Майорова спросили: «Спорт — это здоровье?» Он сказал, что здоровье — это когда откроешь форточку дома и делаешь приседания. Все, что ты делаешь дальше — это насилование организма. Кто приносит больше пользы — спорные и несравнимые вещи.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:00
Чёт до хрена получает жека, у боевых генералов нет такой пенсии.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:49
Аууууу, шахтёры !!!)
David Young
David Young ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 14:10
Здоровья Вам, и желаю продолжать быть в хорошем душевном состоянии.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:10
ОПС
ОПС
сегодня в 14:04
Ну и что? У меня тоже шунтирование а 2015 г. плюс два инфаркта и пр. пр. А о пенсии в 70 тыс могу только мечтать. А я живу и жизни радуюсь , а еще не злопыхаю по каждому поводу. и без. Здоровья всем!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:53
Это копейки. Матч тв больше платит
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:32
Откровенно много получает.
atjmexa9d3z3
atjmexa9d3z3
сегодня в 12:32
Не надо только плакать
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