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«СтавропольАгроСоюз» лишится футболистов из-за мобилизации

сегодня, 14:26

Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант рассказал о сложностях подготовки к матчу 1/32 финала Кубка России с нижнекамским «Нефтехимиком».

У нас троим ребятам уже пришли повестки. Вроде бы как попали в списки на мобилизацию. Опять же, не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13‑ю игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 5 октября игра. Как готовиться, в каком режиме — я не представляю на сегодняшний день. Есть ребята с боевым опытом. Один крайний защитник у нас на контракте. В первую очередь он уходит. Ребята, которые забивают в каждой игре, вот они уходят.

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Все комментарии
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4k7vptrbabvp
сегодня в 15:40
Вот и ландо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:40
Очень жаль, сказка заканчивается.
старина
старина
сегодня в 15:38
Ждем вас с Победой.земляки!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:16
Это не смертельно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:04
Кого в это время волнуют проблемы "какого - то " СтавропольАгроСоюза " ! Престиж страны - вот главное на повестке дня. Как пелось в одной популярной советской песне "Раньше думай о Родине, а потом о себе". Прям дети малые из этого Агро, чес.слово.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:51
Всё, теперь Ставрополю Кубок не выиграть. А ведь шансы были так велики, счастье было так близко.
Tostao
Tostao
сегодня в 14:33
Есть вещи важнее футбола.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:30
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