«СтавропольАгроСоюз» лишится футболистов из-за мобилизации

Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» рассказал о сложностях подготовки к матчу 1/32 финала Кубка России с нижнекамским «Нефтехимиком».

У нас троим ребятам уже пришли повестки. Вроде бы как попали в списки на мобилизацию. Опять же, не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13‑ю игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 5 октября игра. Как готовиться, в каком режиме — я не представляю на сегодняшний день. Есть ребята с боевым опытом. Один крайний защитник у нас на контракте. В первую очередь он уходит. Ребята, которые забивают в каждой игре, вот они уходят.