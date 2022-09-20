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Сборная России пропустит Евро-2024

сегодня, 17:18

Российский футбольный союз подтвердил недопуск национальной сборной к участию в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее „до дальнейшего уведомления“. Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», – говорится в заявлении РФС.

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