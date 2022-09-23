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Эск-директор «Чертаново» Ларин выступил с последним словом в суде

сегодня, 12:04

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин выступил с последним словом в суде по своему уголовном делу. Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Было много разных мыслей, я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я в «Чертаново» провел счастливые и удивительные 28 лет жизни, начиная футболистом и заканчивая тренером.

За все время нам удалось собрать удивительный коллектив, все 13 лет мы жили одной большой семьей и работали с девизом «Все сотрудники от уборщицы до директора, мы все – обслуживающий персонал для футболистов». Именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» стать лучшей государственной академией в стране.

У меня была мечта сделать что‑то выдающееся в российском футболе, который стал избалован деньгами и иностранными футболистами, а отечественным игрокам не доставалось места.

Я хотел доказать, что можно своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть там с «миллиардерами». В дальнейшем я очень хотел, чтобы по нашему пути были созданы похожие академии по всем регионам России, потому что их отсутствие — проблема нашего футбола.

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Чертаново
Источник: matchtv.ru
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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:55
Орден "патриотичному жулику",понять и простить(условным сроком)-он радел за весь российский футбол...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:47
"Он, конечно виноват. Но он не виноват."
(х/ф Берегись автомобиля)
8vm7pmuk7aey
8vm7pmuk7aey
сегодня в 12:05
Влип Колян
Гость
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