«Зенит»: «Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство»

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что полузащитник Клаудиньо и нападающий Малком планируют получить российское гражданство.
Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа насколько это реально.
https://youtu.be/nC92sF5WS-w
Президент России может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.
В ведении президента остаётся только прием в гражданство РФ в исключительном порядке, который распостраняется на лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ.
Президент России может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.
В ведении президента остаётся только прием в гражданство РФ в исключительном порядке, который распостраняется на лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ.
Полностью согласен
А то задрали уже писать про сборную. Вобще никакой взаимосвязи. Один мамкин "эксперт" пукнул на эту тему, остальные разгоняют эту тухлятину
Реально их желание получить гражданство РФ связано либо с лимитом в чемпионате России, либо с налогами, одни словом эти товарищи хотят облегчить жизнь себе и Зениту таким образом. И это их личное дело
Полностью согласен
А то задрали уже писать про сборную. Вобще никакой взаимосвязи. Один мамкин "эксперт" пукнул на эту тему, остальные разгоняют эту тухлятину
Реально их желание получить гражданство РФ связано либо с лимитом в чемпионате России, либо с налогами, одни словом эти товарищи хотят облегчить жизнь себе и Зениту таким образом. И это их личное дело