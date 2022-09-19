«Зенит»: «Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство»

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что полузащитник и нападающий планируют получить российское гражданство.

Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа насколько это реально.