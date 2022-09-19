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«Зенит»: «Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство»

вчера, 21:11

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что полузащитник Клаудиньо и нападающий Малком планируют получить российское гражданство.

Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа насколько это реально.

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Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Они все равно не смогут выступать за сборную России, так как играли за олимпийскую сборную Бразилии, зенит это делает для того что бы освободить 2 легионерских места, а там нам бы полезнее был бы Дуглас Сантос в сборную но он вроде играл за сборную Бразилии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:59
Слишком мелкое, незначительное и не существенное "основание", чтобы прибегать к нему
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:48
Вы, очевидно, не в курсе, что в нашей стране одни исключения из правил. А ежели этих исключений, на которые вы ссылаетесь, вдруг не окажется, ими быстренько дополнят соответствующий закон.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:42
Зачем им играть за сб. России ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:40
Пусть получают. Чем они хуже киноактёра из Франции, боксёра и кикбоксера из США и др., следы которых давно затерялись на просторах нашей гостеприимной родины. ?...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
Динамо чаще Зенит подбивал!))) Если за последние 10 лет брать то у Динамо лишь 2 победы!!! Но вам то проще о Спартаке поговорить и стрелки перевести!
Futurista
Futurista ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
Итак ведь чемпионы уже...казалось бы зачем?)...

Dinamo
Dinamo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:20
Сейчас в стране закон пишется на коленях. Им ещё и героев России выдадут за стаю подбитых спартачей.
Tostao
Tostao
вчера в 22:17
За двумя зайцами - лимит и налоги. Игра за сборную - это последнее, что им надо.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:11
Что за...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:11
Едва ли и зачем ему это надо? Они все равно легионерами будут считаться еще долго.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:07
Скоро все негры из фавел в Питер переберутся в поисках счастливой и беззаботной жизни! Газпром - мечты сбываются!)
Бoрат
Бoрат ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ:

Президент России может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

В ведении президента остаётся только прием в гражданство РФ в исключительном порядке, который распостраняется на лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51
Ну Миллер одним звонком такую мелочь может решить
Бoрат
Бoрат ответ старина (раскрыть)
вчера в 21:50
Наконец-то здравый комментарий по этой теме
Полностью согласен

А то задрали уже писать про сборную. Вобще никакой взаимосвязи. Один мамкин "эксперт" пукнул на эту тему, остальные разгоняют эту тухлятину

Реально их желание получить гражданство РФ связано либо с лимитом в чемпионате России, либо с налогами, одни словом эти товарищи хотят облегчить жизнь себе и Зениту таким образом. И это их личное дело
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:45
Походу в Зените нет юриста. Вопросами предоставления гражданства занимается не РФС и не Минспорта, а Миграционная служба РФ, т.е. МВД РФ. Есть четкие критерии : проживание в РФ не менее 5 лет ( У Фернандеса и Гилерме было даже больше). Эти госарбайтеры в РФ проживают около 2 лет. Явно мало. Есть исключение. Президент РФ имеет право своим указом дать гражданство РФЫ за особые заслуги. Поскольку заслуг у них нет никаких ( ЛЧ и ЛЕ не выигрывали, страну не защищали) Так что их желание - это не более, чем хотелки , подкрепленные огромными деньгами Газпрома.
Futurista
Futurista ответ Edgar Simonyan (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
В ЦСКА в аренду отдадут)...рядовой Малком...ефрейтор Клаудиньо...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:33
Хватит уже об этом
Tex
Tex
вчера в 21:32, ред.
А че, их как Федотова в армию призовут? по 25 лет же... Сила ж там в справедливости и все дела...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:29
Если им будет можно играть за сборную России, то это будет реальное усиление!
Edgar Simonyan
Edgar Simonyan
вчера в 21:28
Обоим по 25 лет, призыв до 27 лет, в армейку как раз успевают.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:22
Усиление для сборной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Новые игроки в сборную Карпина ;)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:16
Конечно устроит.Спасибо.
старина
старина
вчера в 21:16
Это сделано с целью обойти лимит.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:14
Значит тому и быть, как ни печально
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