Малком и Клаудиньо запросили паспорта. «Зенит» знает больше, чем другие клубы РПЛ

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вчера, 12:07

Скоро в лиге изменится определение понятия «легионер»?

Паспорт РФ не исключает из списка легионеров

Напомним, как юридически трактуется понятие «легионер» в регламенте РПЛ этого сезона:

Легионер — футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА . К легионерам не относятся футболисты, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран.

Даже если бы у Малкома и Клаудиньо были армянские или казахские документы, то они остались легионерами. Также в этом сезоне в основной заявке из 25 человек не может быть более 13 легионеров, и что важнее – не больше 8 могут одновременно находиться на поле. Семак должен ставить троих человек на выбор из пяти игроков – Кержакова, Караваева, Мостового, Сергеева или Кузяева. Здесь лишь один игрок молодой, точно нет никого незаменимого на дистанции.

Сутормин, Одоевский, Бакаев и Чистяков идут дальше по сыгранным минутам в РПЛ , но основа «Зенита», которая обеспечивает результат – иностранцы. Сейчас легионеров лишь девять, а десятый – Алип, из Казахстана. Но кто сказал, что в регламенте РПЛ будет отсылка к ФИФА в будущем? Возможно, из списка легионеров исключат всех людей с паспортами РФ , которые могут быть заиграны за сборную в матчах, которые не под эгидой международных организаций.

Например, в товарищеском турнире с иранцами и боснийцами. Но зачем Малкому и Клаудиньо спарринги команды Карпина? Атакующие хавбеки в сборной Бразилии выигрывали Олимпиаду – именно поэтому ФИФА не разрешит им официально сменить футбольное гражданство. И только если поменяют регламент РПЛ в будущем, Семаку будет выгода от новых паспортов Клаудиньо и Малкома. Разрешат выставить на поле де-факто 10 иностранцев и всего одного россиянина.

Смена гражданства может иметь имиджевый смысл

Спорт всегда был политикой, и если говорим о влиянии оной на футбол, то есть новое решение УЕФА . России не будет на Евро-2024, немцы не хотят принимать в гости, в отборе тоже не сыграют. Но есть не только командные виды спорта. В ближайшие месяцы можем увидеть отток атлетов. Теннис, биатлон, шахматы, фигурное катание и велогонки в списке. Понятно, что все не сменят гражданство, но количество точно будет расти.

Раз уже есть такие примеры, то нужны обратные. Перспективные спортсмены одиночных видов вряд ли согласятся взять паспорт РФ . Уйдут, кстати, тоже не обязательно сильные. Зато есть в РПЛ клуб, напрямую связанный с административными процессами. Малком и Клаудиньо, которым по особой процедуре выдадут российские паспорта, посчитав их ценными людьми с уникальными навыками, будут не на первых полосах, как был Депардье.

Но сборной России не пригодятся даже спустя годы после возвращения к официальным турнирам. Даже в «Зените», ведь регламент РПЛ вряд ли изменят по ходу сезона – хотя всякое бывает, будут считаться иностранцами. Но документы получат, новость займет ваше внимание. И когда молодой шахматист или фигуристка решат взять паспорт другой страны, будет сказано, что есть объективно приличные Клаудиньо и Малком – новые россияне.

От этого ни холодно, ни жарко, ведь тут не история Гильерме, Фернандеса или Ари, сыгравших за сборную России. И даже не история Ахметова, рожденного в Бишкеке. ФИФА точно не нарушит закон, закрывая глаза на матчи Малкома в юношеской команде или на золотые медали в Токио. Карпин прав – история вообще не о сборной. Но стоит убрать пару слов из регламента РПЛ и резко возрастет количество людей с паспортами РФ .

Скорее всего, дело в сотнях тысяч евро доходов игроков

Во многих элитных лигах легионеры платят налоги ниже, чем местные игроки – рассказывали об этом подробнее. В России все не так, а богатые, в отличие от стран ЕС , не облагаются более высокими налогами в процентном соотношении к размеру дохода, чем бедные. Следовательно, сам по себе выбор в пользу РПЛ для легионеров выгодный. Работающие иностранцы в России платят больше налогов, чем граждане страны. Отсюда заявка на паспорта?

Вот только Малком и Клаудиньо проводят в Санкт-Петербурге больше 183 дней в году, стали налоговыми резидентами РФ . Но давайте не забывать, что в Бразилии у власти правый популист Болсонару. Малком с зарплатой в 7 миллионов евро в год и Клаудиньо с 4 миллионами евро, пока являются только гражданами Бразилии, могут платить что-то в казну родины, прямо или непрямо, как налоги на инвестиции, например, или недвижимость, которой у них много.

При такой зарплате – у Малкома речь о 422 миллионах рублей в год, не считая бонусов, даже несколько процентов – огромные деньги. И хотя между Россией и Бразилией много договоров, выгодных для работы граждан стран по разные стороны океана, корыстная причина у Малкома и Клаудиньо точно была. Вот только выгоды для России от их паспортов по факту никакой. Когда для Олимпиады взяли американца, украинцев и корейца Ана, то думали о победах.

Ан Хён-Су – он же Виктор Ан, выиграл четыре медали, три из которых «золотые». Пусть не развивали своих, но выигрывали. А здесь словно перекрывают Малкомом и Клаудиньо грубые просчеты в работе с юными игроками. Не нравится, что РФС из-за тотальной лени упустило Сперцяна – Эдуарда проигнорировали, и лишь затем он выбрал Армению. Чудом не отдали армянам Захаряна. Теперь недосчитались молодого и перспективного защитника Сазонова.

А два взрослых бразильца, которые не сдадут экзамен на знание русского языка, получат паспорта. Если это подготовка «Зенита» к смене регламента РПЛ , то новость плохая – можно раздать несколько документов и увеличить число иностранцев до десяти вместо восьми. А сборной по-прежнему ничего не угрожает, без официальных матчей о серьезной подготовке речи нет. И даже у «Спартака» сейчас нет денег на основу из десяти иностранцев.

Сборная не пропадет, но вопрос в том, существует ли план развития футбола? Годами кормили сказками о работающем лимите. Все шло по плану, но затем резко изменили смысл ограничений, не убрав главный минус – до сих пор за российский паспорт переплачивают, старший Бакаев как пример. Не нужно раздавать паспорта направо и налево бразильцам, достаточно убрать лимит. Сделать так, чтобы стоимость и зарплаты россиян стали рыночными.