Малком и Клаудиньо запросили паспорта. «Зенит» знает больше, чем другие клубы РПЛ

Скоро в лиге изменится определение понятия «легионер»?
Паспорт РФ не исключает из списка легионеров
Напомним, как юридически трактуется понятие «легионер» в регламенте РПЛ этого сезона:
Легионер — футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА. К легионерам не относятся футболисты, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран.
Даже если бы у Малкома и Клаудиньо были армянские или казахские документы, то они остались легионерами. Также в этом сезоне в основной заявке из 25 человек не может быть более 13 легионеров, и что важнее – не больше 8 могут одновременно находиться на поле. Семак должен ставить троих человек на выбор из пяти игроков – Кержакова, Караваева, Мостового, Сергеева или Кузяева. Здесь лишь один игрок молодой, точно нет никого незаменимого на дистанции.
Сутормин, Одоевский, Бакаев и Чистяков идут дальше по сыгранным минутам в РПЛ, но основа «Зенита», которая обеспечивает результат – иностранцы. Сейчас легионеров лишь девять, а десятый – Алип, из Казахстана. Но кто сказал, что в регламенте РПЛ будет отсылка к ФИФА в будущем? Возможно, из списка легионеров исключат всех людей с паспортами РФ, которые могут быть заиграны за сборную в матчах, которые не под эгидой международных организаций.
Например, в товарищеском турнире с иранцами и боснийцами. Но зачем Малкому и Клаудиньо спарринги команды Карпина? Атакующие хавбеки в сборной Бразилии выигрывали Олимпиаду – именно поэтому ФИФА не разрешит им официально сменить футбольное гражданство. И только если поменяют регламент РПЛ в будущем, Семаку будет выгода от новых паспортов Клаудиньо и Малкома. Разрешат выставить на поле де-факто 10 иностранцев и всего одного россиянина.
Смена гражданства может иметь имиджевый смысл
Спорт всегда был политикой, и если говорим о влиянии оной на футбол, то есть новое решение УЕФА. России не будет на Евро-2024, немцы не хотят принимать в гости, в отборе тоже не сыграют. Но есть не только командные виды спорта. В ближайшие месяцы можем увидеть отток атлетов. Теннис, биатлон, шахматы, фигурное катание и велогонки в списке. Понятно, что все не сменят гражданство, но количество точно будет расти.
Раз уже есть такие примеры, то нужны обратные. Перспективные спортсмены одиночных видов вряд ли согласятся взять паспорт РФ. Уйдут, кстати, тоже не обязательно сильные. Зато есть в РПЛ клуб, напрямую связанный с административными процессами. Малком и Клаудиньо, которым по особой процедуре выдадут российские паспорта, посчитав их ценными людьми с уникальными навыками, будут не на первых полосах, как был Депардье.
Но сборной России не пригодятся даже спустя годы после возвращения к официальным турнирам. Даже в «Зените», ведь регламент РПЛ вряд ли изменят по ходу сезона – хотя всякое бывает, будут считаться иностранцами. Но документы получат, новость займет ваше внимание. И когда молодой шахматист или фигуристка решат взять паспорт другой страны, будет сказано, что есть объективно приличные Клаудиньо и Малком – новые россияне.
От этого ни холодно, ни жарко, ведь тут не история Гильерме, Фернандеса или Ари, сыгравших за сборную России. И даже не история Ахметова, рожденного в Бишкеке. ФИФА точно не нарушит закон, закрывая глаза на матчи Малкома в юношеской команде или на золотые медали в Токио. Карпин прав – история вообще не о сборной. Но стоит убрать пару слов из регламента РПЛ и резко возрастет количество людей с паспортами РФ.
Скорее всего, дело в сотнях тысяч евро доходов игроков
Во многих элитных лигах легионеры платят налоги ниже, чем местные игроки – рассказывали об этом подробнее. В России все не так, а богатые, в отличие от стран ЕС, не облагаются более высокими налогами в процентном соотношении к размеру дохода, чем бедные. Следовательно, сам по себе выбор в пользу РПЛ для легионеров выгодный. Работающие иностранцы в России платят больше налогов, чем граждане страны. Отсюда заявка на паспорта?
Вот только Малком и Клаудиньо проводят в Санкт-Петербурге больше 183 дней в году, стали налоговыми резидентами РФ. Но давайте не забывать, что в Бразилии у власти правый популист Болсонару. Малком с зарплатой в 7 миллионов евро в год и Клаудиньо с 4 миллионами евро, пока являются только гражданами Бразилии, могут платить что-то в казну родины, прямо или непрямо, как налоги на инвестиции, например, или недвижимость, которой у них много.
При такой зарплате – у Малкома речь о 422 миллионах рублей в год, не считая бонусов, даже несколько процентов – огромные деньги. И хотя между Россией и Бразилией много договоров, выгодных для работы граждан стран по разные стороны океана, корыстная причина у Малкома и Клаудиньо точно была. Вот только выгоды для России от их паспортов по факту никакой. Когда для Олимпиады взяли американца, украинцев и корейца Ана, то думали о победах.
Ан Хён-Су – он же Виктор Ан, выиграл четыре медали, три из которых «золотые». Пусть не развивали своих, но выигрывали. А здесь словно перекрывают Малкомом и Клаудиньо грубые просчеты в работе с юными игроками. Не нравится, что РФС из-за тотальной лени упустило Сперцяна – Эдуарда проигнорировали, и лишь затем он выбрал Армению. Чудом не отдали армянам Захаряна. Теперь недосчитались молодого и перспективного защитника Сазонова.
А два взрослых бразильца, которые не сдадут экзамен на знание русского языка, получат паспорта. Если это подготовка «Зенита» к смене регламента РПЛ, то новость плохая – можно раздать несколько документов и увеличить число иностранцев до десяти вместо восьми. А сборной по-прежнему ничего не угрожает, без официальных матчей о серьезной подготовке речи нет. И даже у «Спартака» сейчас нет денег на основу из десяти иностранцев.
Сборная не пропадет, но вопрос в том, существует ли план развития футбола? Годами кормили сказками о работающем лимите. Все шло по плану, но затем резко изменили смысл ограничений, не убрав главный минус – до сих пор за российский паспорт переплачивают, старший Бакаев как пример. Не нужно раздавать паспорта направо и налево бразильцам, достаточно убрать лимит. Сделать так, чтобы стоимость и зарплаты россиян стали рыночными.
Это автоматически стимулирует многих попробовать себя в сложных лигах, что в будущем полезно для сборной. Заодно без лимита проще не убить трансферный рынок и интерес к РПЛ, ведь теперь чемпионат – последняя греющая звезда российского футбола, и радуют в лиге именно иностранцы.
Ну вот, Зенит официально подтвердил, значит не утка была... Тепрь лично у меня вопрос : а для чего это нужно Зениту? Чтобы была возможность иметь еще больше легионеров? А для чего, если РПЛ и так берется на изи? Очевидно же, что им за это нужно заплатить много денег, но ради чего эти траты? Сборная все равно нигде не выступает... Кто объяснит мотивацию?
Они все равно не смогут выступать за сборную России, так как играли за олимпийскую сборную Бразилии. Игры за олимпийскую сборную в финальном турнире вообще-то приравниваются к играм официальным. Так что желаю всем жаждущим "бразильского мяса", губу закатать. Мальчики просто хотят меньше платить налогов и вьют веревки из руководства Зенита, отлично понимая, что питерские в данном случае пойдут на любые условия для того чтобы удержать их в команде.
Ну вот, Зенит официально подтвердил, значит не утка была... Тепрь лично у меня вопрос : а для чего это нужно Зениту? Чтобы была возможность иметь еще больше легионеров? А для чего, если РПЛ и так берется на изи? Очевидно же, что им за это нужно заплатить много денег, но ради чего эти траты? Сборная все равно нигде не выступает... Кто объяснит мотивацию?
Они все равно не смогут выступать за сборную России, так как играли за олимпийскую сборную Бразилии. Игры за олимпийскую сборную в финальном турнире вообще-то приравниваются к играм официальным. Так что желаю всем жаждущим "бразильского мяса", губу закатать. Мальчики просто хотят меньше платить налогов и вьют веревки из руководства Зенита, отлично понимая, что питерские в данном случае пойдут на любые условия для того чтобы удержать их в команде.