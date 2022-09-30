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Карпукас рассказал, что половину зарплаты отдаёт родителям

вчера, 17:56

Полузащитник «Локомотива» Артур Карпукас высказался о своей зарплате.

Первую зарплату я получил еще в дубле «Локомотива». Это были небольшие деньги, даже не знаю, что мог бы купить на них.

Мои родители очень бережно относятся к деньгам, читают мне нотации, говорят, чтобы откладывал. У нас с родителями общая цель — накопить определенную сумму, попробовать ипотеку взять или еще куда‑нибудь вложить. Но пока я большой суммы не накопил, еще нахожусь в процессе. Все деньги откладываю 50 на 50: половину родителям, на остальное живу.

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Gahi
Gahi
вчера в 18:22
Молодец, похвально что с этих пор Артур думает о родителях.
Гость
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