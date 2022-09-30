Карпукас рассказал, что половину зарплаты отдаёт родителям

Полузащитник «Локомотива» высказался о своей зарплате.

Первую зарплату я получил еще в дубле «Локомотива». Это были небольшие деньги, даже не знаю, что мог бы купить на них.

Мои родители очень бережно относятся к деньгам, читают мне нотации, говорят, чтобы откладывал. У нас с родителями общая цель — накопить определенную сумму, попробовать ипотеку взять или еще куда‑нибудь вложить. Но пока я большой суммы не накопил, еще нахожусь в процессе. Все деньги откладываю 50 на 50: половину родителям, на остальное живу.