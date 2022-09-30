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Малком объяснил, зачем ему российский паспорт

вчера, 11:28

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал желание получить российское гражданство.

В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет? Основная идея – освободить одно место для легионера в «Зените», о сборной не думал.

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Все комментарии
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 20:21
Середняк в рпл выиграл у Чемпиона...
Это ли не чудо...
Алилуйя друзья
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:47
Норм схема)))
Союзник противников
Союзник противников ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:37
Следовательно,в процессе трудовой деятельности показали(хотя бы на время) своё преимущество перед "паспортистами по рождению".А ещё были(есть) Тчуйсе(привет,"Спартак"!!!),Жоазиньо(без перспектив попасть в сборную),Рамирес,Ондуа,Пейчинович,Майга...И все из личных причин,или интересов клуба стали обладателями паспорта. Причём здесь сборная??? Про Украинцев,белорусов и т.д. даже и не вспоминаю...
Baggio R.
Baggio R. ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:56
Тем не менее все они, Фернандес, Гильерме и Ари, поиграли за сборную России.
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Накупить бразильцев, что бы они приняли гражданство, что бы ещё накупить бразильцев. Гении!
memphis
memphis
вчера в 12:55
Нужно больше Бразильцев! А толку! Семак уже не контролирует их. Матчи кубка показали. Сейчас умники напишут, что кубок сливают, но зачем?))) Чемпион уже автоматически, а других трофеев нет, в сборные толком никого не зовут на отборы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:53
Ищет свою выгоду.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:42
Если так уж приспичило, то пусть получает
makkie
makkie
вчера в 12:34
Скоро в Зените даже руководителей из Бразилии или Колумбии назначат )))
008Maximus
008Maximus
вчера в 12:33
Малком не дурак, материнский капитал как минимум сорвет+детское питание с подгузниками от Питерских властей
008Maximus
008Maximus
вчера в 12:31
Щас хоть на вокзале полицейские шмонать не будут.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Да ему по боку , будет просто бумажка валяться с названием паспорт, да еще один брат из Бразилии приедет, больше на португальском языке будут говорить
xnzk98byjcav
xnzk98byjcav
вчера в 12:13
За деньги любой бразилец готов ко всему
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:09
Врядли сам сообразил а идею газпром подкинул за отдельную плату.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:01
Это не новость,и непонятно,почему вполне знающи е люди,казалось,яростно бодались на тему :Имеет право играть за сборную,или нет.До них были Фернандес,Ари,Гильерме и другие,и везде было одно желание -клуба,а не перспективы сборной.Второе соображение использовалось хитрецами из клубов для скорейшего положительного решения.А далее у каждого был свой путь.
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:59
10ть. негритят и черно-бело-голубой стяг!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:56
В сборную Бразилии тебя даже близко не подпустят , а в сборную России ты сам не пойдешь. А налоги платить меньше это выход.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:55
В Зенит сейчас негров не только берут но еще и усыновляют!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43, ред.
Вообщем для бразильской сборной Зенита !((
И укрепления статуса гения тактик Семака !)))
старина
старина
вчера в 11:41
Вы ему повестку для начала вручите о мобилизации,он пешком в Бразилию свалит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:39
Вот она истина, которая и так была ясна.
А без бразильцев мы видели вчера питерцев, смеялись всей страной
112910415
112910415
вчера в 11:38
ну, вот ..
а нам чего объясняли ?
что это личное желание игроков, которое поддержал клуб ...
прямо наоборот получается !
клуб хочет стать полностью бразильским, игроки не против
Futurista
Futurista
вчера в 11:34
Негр всех сдал)...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:34
поди хочет получить бесплатную квартиру в Саранске
gz6kt4sb42ad
gz6kt4sb42ad
вчера в 11:31
Для мобилизации походу
Гость
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