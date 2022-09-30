Малком объяснил, зачем ему российский паспорт

Нападающий «Зенита» прокомментировал желание получить российское гражданство.

В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет? Основная идея – освободить одно место для легионера в «Зените», о сборной не думал.