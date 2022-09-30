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Кечинов: «„Спартак“ в конце просто подавил „Зенит“»

вчера, 13:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на победу москвичей над «Зенитом».

Судя по тому, как «Спартак» играл последние игры с «Зенитом», где питерцы выглядели гораздо сильнее, то результат неожиданный. Однако вчерашняя игра «Спартака» показала, что у команды есть характер и самолюбие. Они понимали, что по игре «Зенит» немножко превосходит.

Своим настроем «Спартак» в конце просто подавил «Зенит». Хотя не могу сказать, что играли гораздо лучше. В первом тайме было преимущество, но во втором «Зенит» играл лучше до определённой минуты. «Спартак» был заряжен и настроен.

В конце после гола Промеса «Спартак» не сел в оборону, играя на удержание счёта. Они продолжали атаковать, играли первым номером — футбольный бог наградил их за это.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:49
Спартак был лучше
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:55
Скорее всего просто стечение обстоятельств.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:39
Лихим кавалерийским наскоком крохотными копытцами за считанные полчаса растоптали дряхлеющего царя зверей и РПЛ!!!
pryjdd7zr26h
pryjdd7zr26h
вчера в 14:33
Однозначно так
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:59
Кечинов: «„Спартак“ в конце просто подавил „Зенит“».


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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:30
Так и есть...
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