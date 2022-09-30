Кечинов: «„Спартак“ в конце просто подавил „Зенит“».

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на победу москвичей над «Зенитом».

Судя по тому, как «Спартак» играл последние игры с «Зенитом», где питерцы выглядели гораздо сильнее, то результат неожиданный. Однако вчерашняя игра «Спартака» показала, что у команды есть характер и самолюбие. Они понимали, что по игре «Зенит» немножко превосходит.

Своим настроем «Спартак» в конце просто подавил «Зенит». Хотя не могу сказать, что играли гораздо лучше. В первом тайме было преимущество, но во втором «Зенит» играл лучше до определённой минуты. «Спартак» был заряжен и настроен.

В конце после гола Промеса «Спартак» не сел в оборону, играя на удержание счёта. Они продолжали атаковать, играли первым номером — футбольный бог наградил их за это.