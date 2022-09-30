Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Не считаю Писарева аферистом, просто такое выражение»

вчера, 16:52

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой объяснил свои слова в адрес Николая Писарева, которого он назвал аферистом.

Слова Николая Писарева? Ну знаете, сколько у нас было колкостей. Полгода назад где был Писарев? Никто из журналистов о нем не говорил. Почему никто не спрашивал о наших с ним обзывательствах? А сейчас Писарев стал в роли какого-то пятого тренера, и все стали спрашивать. Почему я считаю Писарева аферистом? Я не считаю его таким. Просто такое выражение. Это абсолютно нормальное слово для всех. Оно что, запрещенное что ли? Это же все из-за спортивных моментов. Когда человек из ниоткуда приходит в одну команду, его убирают, а он идет во вторую, третью. Многих по десять лет не зовут, а кто-то за два месяца по три команды меняет. Мы с Николаем в обычных отношениях. У нас за сорок лет было столько разных конфликтов, что их все можно в автобус сложить. Зачем этому уделять внимание?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»
Сегодня, 18:11
Мостовой: «„Локомотив“ обязан громить „Урал“ на кураже»
Сегодня, 18:02
В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»
Сегодня, 16:27
Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»
Сегодня, 15:51
Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»
Сегодня, 15:35
Мостовой: «ЦСКА обязан обыгрывать „Химки“»
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:07
Как тренер Писарев никакущий и его приход в Химки после настоящего тренера наглядно это доказал. Непонятно, зачем он сборной нужен Карпину?
112910415
112910415
вчера в 17:37
всё же за языком следить надо
Boricku
Boricku
вчера в 17:36
Сидел бы писарчюк в никому уже не нужной сборной и на стуле эксперта матчтв. Зачем в химки то полез, и так понятно что без опыта будет провал. И вернулся в сборную как ни в чём не бывало. И после этого обижается что его аферистом называют, а надо золотой мяч давать.
Брулин
Брулин
вчера в 17:12
Оперативно Сашка отвечает.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:06
С сегодняшнего дня буду всех нехороших людей называть :"Ты-бизнесмен!".И все дела,никакой суд не подкопается,а многим будет даже приятно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:04
Не мели "метлой" в публичном месте,
изучи значение всех слов,
а не то оскал кровавой мести
вас настигнет ,жалких болтунов.
nrv9xjr95utu
nrv9xjr95utu
вчера в 17:01
Следить надо за метлой
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:57
Сейчас каждый бизнесмен аферист
keqg6gsb6em9
keqg6gsb6em9
вчера в 16:53
Такими словами не бросаются
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 