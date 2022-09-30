Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Канчельскис: «У Семака и тренерского штаба „Зенита“ есть проблемы»

вчера, 17:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу «Спартака» над «Зенитом».

Бразильцы ушли, и «Зенит» можно обыгрывать? Говорить надо прежде всего результатами. В конце сезона станет уже понятно, можно ли сместить «Зенит» или нет.

На одну игру любая команда может собраться. Если бы «Спартак» стабильно играл и обыгрывал питерцев, то всем бы было понятно. А они обыграли «Зенит», да еще и в кубке, и начинают кричать.

Чемпиону неправильно пропускать три гола, даже в таком составе. Это показывает, что у Семака и тренерского штаба «Зенита» есть проблемы.

Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождемся конца чемпионата. Если так, то специально для красно-белых чемпионат надо было заканчивать после пятого тура. Тогда «Спартак» шел на первом месте. Закончили бы все, чемпионами бы стали, медали бы выдали.

А где сейчас «Спартак»? Вот-вот. Уже идут на пятом месте. Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями. Так что пусть такие высказывания Федун придержит до конца чемпионата.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»
Сегодня, 18:11
Мостовой: «„Локомотив“ обязан громить „Урал“ на кураже»
Сегодня, 18:02
В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»
Сегодня, 16:27
Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»
Сегодня, 15:51
Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»
Сегодня, 15:35
Мостовой: «ЦСКА обязан обыгрывать „Химки“»
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:39
Не думаю что на сегодня резко созовут экстренное антипроблемное заседание...)))

Ну проиграл Зенит Спартаку...без Барриоса,Вендела,Малкома,Клаудиньо на поле............и что ????

Он в этом "наиважнейшем" для себя турнире и Крыльям проигрывал....но Крылья то после этого никто не барселонит....как Спартак....

В попытках загвардиолить Абаскаля можно договорится до чего угодно...дни напролёт диферамбить....но...

Давайте будем последовательны...и сделаем выводы по итогам всех 5-ти матчей между данными командами в этом году...
3 уже прошли....Пока 2:1 по играм в пользу Зенита...
Следующие 2-е - на "РазгромАрене".....
Надеюсь после них Канчельскис отрапортует о резком положительном решении всех проблем у Семака и тренерского штаба Зенита...))))
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:02
У Семака и Зенита сечас две огомные проблемы, и обе они
находятся глубоко под водой
112910415
112910415
вчера в 20:03
есть такое дело
puperr
puperr
вчера в 19:14
Учитывая какой состав вышел играть против Спартака, то понятно, что Зенит приезжал играть на победу. Если бы матч не имел значения, то выпустили бы со старта всех лавочников и не парились, зато было бы очевидная отмазка
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:36
Ну тут он прав,конечно.
David Young
David Young
вчера в 17:35
Да, определённо есть, и очень вряд ли они сами отрицают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 