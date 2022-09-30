Канчельскис: «У Семака и тренерского штаба „Зенита“ есть проблемы»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу «Спартака» над «Зенитом».
Бразильцы ушли, и «Зенит» можно обыгрывать? Говорить надо прежде всего результатами. В конце сезона станет уже понятно, можно ли сместить «Зенит» или нет.
На одну игру любая команда может собраться. Если бы «Спартак» стабильно играл и обыгрывал питерцев, то всем бы было понятно. А они обыграли «Зенит», да еще и в кубке, и начинают кричать.
Чемпиону неправильно пропускать три гола, даже в таком составе. Это показывает, что у Семака и тренерского штаба «Зенита» есть проблемы.
Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождемся конца чемпионата. Если так, то специально для красно-белых чемпионат надо было заканчивать после пятого тура. Тогда «Спартак» шел на первом месте. Закончили бы все, чемпионами бы стали, медали бы выдали.
А где сейчас «Спартак»? Вот-вот. Уже идут на пятом месте. Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями. Так что пусть такие высказывания Федун придержит до конца чемпионата.
Ну проиграл Зенит Спартаку...без Барриоса,Вендела,Малкома,Клаудиньо на поле............и что ????
Он в этом "наиважнейшем" для себя турнире и Крыльям проигрывал....но Крылья то после этого никто не барселонит....как Спартак....
В попытках загвардиолить Абаскаля можно договорится до чего угодно...дни напролёт диферамбить....но...
Давайте будем последовательны...и сделаем выводы по итогам всех 5-ти матчей между данными командами в этом году...
3 уже прошли....Пока 2:1 по играм в пользу Зенита...
Следующие 2-е - на "РазгромАрене".....
Надеюсь после них Канчельскис отрапортует о резком положительном решении всех проблем у Семака и тренерского штаба Зенита...))))
Ну проиграл Зенит Спартаку...без Барриоса,Вендела,Малкома,Клаудиньо на поле............и что ????
Он в этом "наиважнейшем" для себя турнире и Крыльям проигрывал....но Крылья то после этого никто не барселонит....как Спартак....
В попытках загвардиолить Абаскаля можно договорится до чего угодно...дни напролёт диферамбить....но...
Давайте будем последовательны...и сделаем выводы по итогам всех 5-ти матчей между данными командами в этом году...
3 уже прошли....Пока 2:1 по играм в пользу Зенита...
Следующие 2-е - на "РазгромАрене".....
Надеюсь после них Канчельскис отрапортует о резком положительном решении всех проблем у Семака и тренерского штаба Зенита...))))
находятся глубоко под водой
находятся глубоко под водой