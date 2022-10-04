Гари Невилл считает, что Де Хеа скоро покинет «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время покинет клуб. Так считает бывший футболист «дьяволов» .

Направление, которое задает Эрик тен Хаг команде, очевидно. Его команда намерена владеть мячом 75% времени, ему нужны футболисты, которые могут контролировать мяч, защитники, которые это умеют, а также вратарь, играющий на самом высоком уровне. Подозреваю, что карьера Де Хеа в МЮ при тен Хаге не будет долгой. Тренер будет твердо опираться на свою идею разыгрывать мяч от защиты с рискованными передачами в среднюю линию.

Эдерсон всегда так играет, и для «Манчестер Сити» это не является большим риском, ибо у них это отлично получается. Такова цель тен Хага, он ставит такую игру.