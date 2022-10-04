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Гари Невилл считает, что Де Хеа скоро покинет «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:40

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в ближайшее время покинет клуб. Так считает бывший футболист «дьяволов» Гари Невилл.

Направление, которое задает Эрик тен Хаг команде, очевидно. Его команда намерена владеть мячом 75% времени, ему нужны футболисты, которые могут контролировать мяч, защитники, которые это умеют, а также вратарь, играющий на самом высоком уровне. Подозреваю, что карьера Де Хеа в МЮ при тен Хаге не будет долгой. Тренер будет твердо опираться на свою идею разыгрывать мяч от защиты с рискованными передачами в среднюю линию.

Эдерсон всегда так играет, и для «Манчестер Сити» это не является большим риском, ибо у них это отлично получается. Такова цель тен Хага, он ставит такую игру.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:49
Скоро не только он.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:52
В коммерческом клубе )
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:07
Де Хеа вполне сможет поиграть ещё лет пять на высоком уровне в торговом клубе.
monah-10
monah-10
вчера в 18:52
Хрень какая-то
Гость
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