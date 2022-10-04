Каррера: «У „Зенита“ обязательно будет спад посреди чемпионата»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.
У «Зенита» обязательно будет спад посреди чемпионата. «Спартак» и ЦСКА должны воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Интрига в РПЛ жива.
Да у Зенита может и будет спад, но вряд ли он будет таким, который позволит ЦСКА со Спартаком или кому то ещё воспользоваться им и стать чемпионом.
У ЦСКА со Спартаком нет такой скамейки как у Зенита, да и игроки у питерцев более классные.
Тут скорее всего речь может идти о том, что у соперником Зенита будет спад, да не один и Зенит будет только увеличивать свой отрыв.
Надо реально смотреть на вещи, а не витать в облаках.
Я уже не раз обращал внимание, что стоит только кому то записаться в "конкуренты" Зенита, так сразу эти команды начинают терять очки, даже в матчах с аутсайдерами.
Скорее всего уже к зимней паузе отрыв будет больше 10 очков.
Привет "конкурентам"!!!
Да у Зенита может и будет спад, но вряд ли он будет таким, который позволит ЦСКА со Спартаком или кому то ещё воспользоваться им и стать чемпионом.
У ЦСКА со Спартаком нет такой скамейки как у Зенита, да и игроки у питерцев более классные.
Тут скорее всего речь может идти о том, что у соперником Зенита будет спад, да не один и Зенит будет только увеличивать свой отрыв.
Надо реально смотреть на вещи, а не витать в облаках.
Я уже не раз обращал внимание, что стоит только кому то записаться в "конкуренты" Зенита, так сразу эти команды начинают терять очки, даже в матчах с аутсайдерами.
Скорее всего уже к зимней паузе отрыв будет больше 10 очков.
Привет "конкурентам"!!!
Да есть хорошие игроки в полузащите и в атаке, а вот вратарская линия средненькая, а защита и того хуже.
Спартак играет в атаке на кураже, а стоит им встретиться с сильной командой, то сразу возникают проблемы.
Взять того же Промеса. Им сейчас восхищаются и чуть ли не лучшим игроком называют и прочат победу в гонке бомбардиров. Но если вспомнить матчи с Динамо и Зенитом, то где он был? Спартак играл в меньшинстве.
И заметь стоит Спартаку выиграть матч все сразу о мощи и силе команды говорят и борьбе за чемпионство, а стоит потерять очки, сразу о проблемах со скамейкой и то, что на поле выходят очень слабые игроки, так как других нет.
У Спартака средний состав и тренер без должного опыта и скоро это даст о себе знать.
Спартак просто не вытянет и если зимой не будет серьёзного усиления, то им не быть в призёрах точно, а если как всегда начнётся знаменитый спартаковский спад, то выше 5 место точно не подымятся.
Да есть хорошие игроки в полузащите и в атаке, а вот вратарская линия средненькая, а защита и того хуже.
Спартак играет в атаке на кураже, а стоит им встретиться с сильной командой, то сразу возникают проблемы.
Взять того же Промеса. Им сейчас восхищаются и чуть ли не лучшим игроком называют и прочат победу в гонке бомбардиров. Но если вспомнить матчи с Динамо и Зенитом, то где он был? Спартак играл в меньшинстве.
И заметь стоит Спартаку выиграть матч все сразу о мощи и силе команды говорят и борьбе за чемпионство, а стоит потерять очки, сразу о проблемах со скамейкой и то, что на поле выходят очень слабые игроки, так как других нет.
У Спартака средний состав и тренер без должного опыта и скоро это даст о себе знать.
Спартак просто не вытянет и если зимой не будет серьёзного усиления, то им не быть в призёрах точно, а если как всегда начнётся знаменитый спартаковский спад, то выше 5 место точно не подымятся.