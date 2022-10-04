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Каррера: «У „Зенита“ обязательно будет спад посреди чемпионата»

вчера, 15:25

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

У «Зенита» обязательно будет спад посреди чемпионата. «Спартак» и ЦСКА должны воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Интрига в РПЛ жива.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:41
Зенит вне конкуренции . Остальные будут терзать друг друга.
ABir
ABir
вчера в 19:03
Но и у Спартака с ЦСКА спад тоже не минуем
Gahi
Gahi
вчера в 16:40
Весь вопрос в том, а смогут в полном объёме воспользоваться такой ситуацией команды конкуренты клуба "Зенит". Да и в каком состоянии будут сами эти клубы, чтобы не упустить такую возможность большой вопрос. Но в любом случаи хочется чтобы команды соперники продолжали бороться в каждом матче и набирали драгоценные баллы. Которые несомненно станут решающими в распределении мест в турнирной таблице. Удачи
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:32
По меркам российского футбола состав неплохой- как минимум для борьбы за призовые места. Но, как я уже писал, в игре Спартака нет основы, фундамента. И Вы правильно написали- сейчас команда играет на кураже. Только весной можно будет делать выводы. В тренера Спартака я не верю, его обыграл даже мертвый состав Динамо. Победа над Зенитом в кубке вскружила голову спартачам, но возможно, это всего лишь всплеск, эмоции, возможно- нечто большее.... Вобщем, подождем до конца первенства. В целом- полностью с Вами согласен.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:24
Я бы не сказал, что у Спартака сильный состав.
Да есть хорошие игроки в полузащите и в атаке, а вот вратарская линия средненькая, а защита и того хуже.
Спартак играет в атаке на кураже, а стоит им встретиться с сильной командой, то сразу возникают проблемы.
Взять того же Промеса. Им сейчас восхищаются и чуть ли не лучшим игроком называют и прочат победу в гонке бомбардиров. Но если вспомнить матчи с Динамо и Зенитом, то где он был? Спартак играл в меньшинстве.
И заметь стоит Спартаку выиграть матч все сразу о мощи и силе команды говорят и борьбе за чемпионство, а стоит потерять очки, сразу о проблемах со скамейкой и то, что на поле выходят очень слабые игроки, так как других нет.
У Спартака средний состав и тренер без должного опыта и скоро это даст о себе знать.
Спартак просто не вытянет и если зимой не будет серьёзного усиления, то им не быть в призёрах точно, а если как всегда начнётся знаменитый спартаковский спад, то выше 5 место точно не подымятся.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:14
У «Зенита» обязательно будет спад.....А если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:12
У Спартака очень сильный состав, особенно атака, но на мой взгляд, игра команды очень воздушная и не имеет фундамента. Зенит играет в академичный, но замшелый футбол, однако это не мешает команде становится чемпионом. У ЦСКА замечательный тренер, но состав не золотой. Ростов, в качестве конкурента Зениту вообще не рассматриваю, не созрели...
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:05
Если будет спад, они тогда уже меньше очков набирать будут чем сейчас, меньше голов забивать.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:04
В прошлом сезоне, тоже самое пророчили Динамо....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:55
Есть такая поговорка: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Да у Зенита может и будет спад, но вряд ли он будет таким, который позволит ЦСКА со Спартаком или кому то ещё воспользоваться им и стать чемпионом.
У ЦСКА со Спартаком нет такой скамейки как у Зенита, да и игроки у питерцев более классные.
Тут скорее всего речь может идти о том, что у соперником Зенита будет спад, да не один и Зенит будет только увеличивать свой отрыв.
Надо реально смотреть на вещи, а не витать в облаках.
Я уже не раз обращал внимание, что стоит только кому то записаться в "конкуренты" Зенита, так сразу эти команды начинают терять очки, даже в матчах с аутсайдерами.
Скорее всего уже к зимней паузе отрыв будет больше 10 очков.
Привет "конкурентам"!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
У всех бывают.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:49
Без спада не обойтись. Главное, чтобы он был один
Capral
Capral
вчера в 15:47
А у Спартака и ЦСКА спада не будет, не?
evh8ehu6t3pt
evh8ehu6t3pt
вчера в 15:46
Без этого никак
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:41
Да, спад будет где-нибудь в феврале.
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