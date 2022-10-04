Каррера: «У „Зенита“ обязательно будет спад посреди чемпионата»

Бывший тренер «Спартака» высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ .

У «Зенита» обязательно будет спад посреди чемпионата. «Спартак» и ЦСКА должны воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Интрига в РПЛ жива.