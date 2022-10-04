Карвахаль ответил на слова Хави о закономерности победы в Ла Лиге

Защитник «Реала» прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Хави о закономерности побед в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

У каждого своя точка зрения. Полагаю, вопрос удачи не обсуждается, когда пять раз за восемь лет выигрываешь Лигу чемпионов. Целью футбола является результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. Мы успешно себя проявили в этом. Сложно говорить о закономерности. Об этом начинают задумываться лишь тогда, когда Лигу чемпионов выигрывает «Реал».