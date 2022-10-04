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Карвахаль ответил на слова Хави о закономерности победы в Ла Лиге

вчера, 17:24

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Хави о закономерности побед в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

У каждого своя точка зрения. Полагаю, вопрос удачи не обсуждается, когда пять раз за восемь лет выигрываешь Лигу чемпионов. Целью футбола является результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. Мы успешно себя проявили в этом. Сложно говорить о закономерности. Об этом начинают задумываться лишь тогда, когда Лигу чемпионов выигрывает «Реал».

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амурец
амурец
сегодня в 07:36
Хороший ответ
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:10
зашибись хави рот постоянно открывает когда надо и не надо. муха залетит, точняк.
c3rzn5t74dtt
c3rzn5t74dtt
вчера в 17:48
Правильно сказал
Гость
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