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Хави: «В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший»

вчера, 17:07

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что победа в чемпионате Испании является более закономерной, чем в Лиге чемпионов.

Уверен, выиграть Лигу чемпионов тяжелее. Но победа в чемпионате Испании более закономерна. В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Многое там зависит от деталей. Успех в Ла Лиге более закономерен.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:09
нагретые шары не у Реала а у болельщиков-хейтеров в труселях. Перегретые.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 20:10
Не сказать, в прошлом розыгрыше ЛЧ Реал не был слабее соперников, но в тот же момент не был сильнее.
Поэтому и проходил соперников на тонкого, но нужно отметить какие были соперники у Реала.
Полагаться на одну удачи было бы не правильно, нужно к ней идти.
Да и матчи в чемпионате и в ЛЧ могут быть разными. Эль Классико не определит противостояние Реала и Барселоны в ЛЧ. Точно также как и дерби в АПЛ. Все помнят как Ливерпуль проиграл МС в АПЛ, а в ЛЧ Ливерпуль в пух и прах разобрал МС. Или когда Ливерпуль выиграл ЛЧ в 2005, на Энфилде Челси разгромил Ливерпуль в матче АПЛ, а в ЛЧ ничего Челси не показал и даже гол не забил Ливерпулю, даже несмотря на то, что Челси был еще гегемоном на тот момент не только в АПЛ, но и в ЛЧ наравне с Миланом. И таких встреч достаточно между командами которые противостоят в чемпионате.
pomor45
pomor45
вчера в 20:08
Побеждает всегда сильнейший в данный отрезок времени. Если сильнейшие в чемпионатах не оказываются таковыми в конкретном матче ЛЧ, а то и своего чемпионата , то это их конкретные проблемы и упущения.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:09
Про нагретые шары для Реала не сказал но намекнул
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:07
Глупость сказал, слабая команда до финала ЛЧ не дойдёт
Elliada
Elliada
вчера в 17:21
Это точно. Один эпизод может изменить всё. Например, случайный пенальти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:20
Удача тоже играет свою роль!
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