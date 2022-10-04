Хави: «В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что победа в чемпионате Испании является более закономерной, чем в Лиге чемпионов.
Уверен, выиграть Лигу чемпионов тяжелее. Но победа в чемпионате Испании более закономерна. В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Многое там зависит от деталей. Успех в Ла Лиге более закономерен.
Поэтому и проходил соперников на тонкого, но нужно отметить какие были соперники у Реала.
Полагаться на одну удачи было бы не правильно, нужно к ней идти.
Да и матчи в чемпионате и в ЛЧ могут быть разными. Эль Классико не определит противостояние Реала и Барселоны в ЛЧ. Точно также как и дерби в АПЛ. Все помнят как Ливерпуль проиграл МС в АПЛ, а в ЛЧ Ливерпуль в пух и прах разобрал МС. Или когда Ливерпуль выиграл ЛЧ в 2005, на Энфилде Челси разгромил Ливерпуль в матче АПЛ, а в ЛЧ ничего Челси не показал и даже гол не забил Ливерпулю, даже несмотря на то, что Челси был еще гегемоном на тот момент не только в АПЛ, но и в ЛЧ наравне с Миланом. И таких встреч достаточно между командами которые противостоят в чемпионате.
Поэтому и проходил соперников на тонкого, но нужно отметить какие были соперники у Реала.
Полагаться на одну удачи было бы не правильно, нужно к ней идти.
Да и матчи в чемпионате и в ЛЧ могут быть разными. Эль Классико не определит противостояние Реала и Барселоны в ЛЧ. Точно также как и дерби в АПЛ. Все помнят как Ливерпуль проиграл МС в АПЛ, а в ЛЧ Ливерпуль в пух и прах разобрал МС. Или когда Ливерпуль выиграл ЛЧ в 2005, на Энфилде Челси разгромил Ливерпуль в матче АПЛ, а в ЛЧ ничего Челси не показал и даже гол не забил Ливерпулю, даже несмотря на то, что Челси был еще гегемоном на тот момент не только в АПЛ, но и в ЛЧ наравне с Миланом. И таких встреч достаточно между командами которые противостоят в чемпионате.