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Фердинанд: «Каземиро играет удручающе мало»

вчера, 18:13

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что полузащитник «дьяволов» Каземиро получает недостаточно игрового времени в клубе.

Он играет удручающе мало. Пару месяцев назад ему присвоили звание лучшего игрока финала Лиги чемпионов, это была его пятая победа в турнире. В том «Реале» он был на ключевых позициях, а сейчас почти не выходит на поле. Нельзя делать выводы по тому незначительному игровому времени, что он получает.

Он привык получать мяч и иметь много вариантов для паса. Один из них – Модрич, другой – Бензема, третий – Кроос. Сейчас он поднимает голову и видит только номера на футболках. У него нет прежних партнеров, ему необходимо дать время.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Играет мало, и очень плохо.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:40
Наверное, МЮ не его команда. Время на адаптацию конечно нужно, но уже пора и проявлять себя.
Гость
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