Фердинанд: «Каземиро играет удручающе мало»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» уверен, что полузащитник «дьяволов» получает недостаточно игрового времени в клубе.

Он играет удручающе мало. Пару месяцев назад ему присвоили звание лучшего игрока финала Лиги чемпионов, это была его пятая победа в турнире. В том «Реале» он был на ключевых позициях, а сейчас почти не выходит на поле. Нельзя делать выводы по тому незначительному игровому времени, что он получает.

Он привык получать мяч и иметь много вариантов для паса. Один из них – Модрич, другой – Бензема, третий – Кроос. Сейчас он поднимает голову и видит только номера на футболках. У него нет прежних партнеров, ему необходимо дать время.