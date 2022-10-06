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«Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Черчесова в Лиге Европы

вчера, 21:43
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)4 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Црвена Звезда» обыграла «Ференцварош» (4:1), которым руководит Станислав Черчесов, в матче группового этапа Лиги Европы.

На 27-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Црвены Звезды» Каку Гуелор Канга. На 35-й минуте нападающий Стефан Митрович удвоил преимущество сербского клуба. На 50-й минуте Александар Катай довёл счёт до разгромного, а на 60-й минуте Каку Гуелор Канга оформил дубль, забив четвёртый гол в ворота «Ференцвароша». Венгерская команда сумела забить один мяч, отличился полузащитник Кристоффер Захариассен на 71-й минуте.

«Црвена Звезда» занимает 4-е место в группе Н (3 очка), «Ференцварош» идёт на 1-м месте (6 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:42
Когда смотрел матч, завидовал самообладанию С.С. И в этом матче, и вообще. Выигрывает ли его команда или проигрывает с разгромным счётом, он степенно, не спеша, с чувством собственного достоинства вышагивает вдоль кромки поля, изредка поднимая с трудом руки, которыми что-то указывает своим игрокам. И при этом молчит ! Вот что значит понимать друг друга даже не с полуслова, а с полужеста. Поневоле позавидуешь их взаимопониманию.
Тренеры других команд бегают, жестикулируют, что-то подсказывают, а С.С. не такой, одним словом - наш человек.
Своей невозмутимостью и внешним видом, а также профилем и анфасом г-н Черчесов напоминает мне египетского Сфинкса.
galem72
galem72
сегодня в 11:01, ред.
Очевидно, что это была лучшая игра Ференцвароша в плане качества и готовности под руководством черчеса. ))
112910415
112910415
сегодня в 06:39
вечер перестал быть томным ..
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:16
Гуелор решил судьбу матча
Gahi
Gahi
вчера в 22:52
Результат этого матча удивил, но дома нужно выигрывать. Удачи
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:27
У Черчесова входит в привычку влетать от сербов.
Futurista
Futurista
вчера в 22:16
Усы провисли...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:57
Ничего страшного не случилось.Ференцварош делит первое место в группе
rj8bstn8eun9
rj8bstn8eun9
вчера в 21:45
неожиданно, но всему есть объяснения...
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