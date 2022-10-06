«Црвена Звезда» обыграла «Ференцварош» (4:1), которым руководит Станислав Черчесов, в матче группового этапа Лиги Европы.
На 27-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Црвены Звезды» Каку Гуелор Канга. На 35-й минуте нападающий Стефан Митрович удвоил преимущество сербского клуба. На 50-й минуте Александар Катай довёл счёт до разгромного, а на 60-й минуте Каку Гуелор Канга оформил дубль, забив четвёртый гол в ворота «Ференцвароша». Венгерская команда сумела забить один мяч, отличился полузащитник Кристоффер Захариассен на 71-й минуте.
«Црвена Звезда» занимает 4-е место в группе Н (3 очка), «Ференцварош» идёт на 1-м месте (6 очков).
Тренеры других команд бегают, жестикулируют, что-то подсказывают, а С.С. не такой, одним словом - наш человек.
Своей невозмутимостью и внешним видом, а также профилем и анфасом г-н Черчесов напоминает мне египетского Сфинкса.
Тренеры других команд бегают, жестикулируют, что-то подсказывают, а С.С. не такой, одним словом - наш человек.
Своей невозмутимостью и внешним видом, а также профилем и анфасом г-н Черчесов напоминает мне египетского Сфинкса.