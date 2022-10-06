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«Челси» разгромил «Милан» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Челси» разгромил «Милан» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Гол Уэсли Фофана на 24-й минуте положил начало победе «синих». Пьер-Эмерик Обамеянг на 56-й удвоил преимущество лондонцев, а окончательный счет установил Рис Джеймс на 62-й минуте.

«Челси» занимает 2-е место в группе Е, «россонери» расположились на 3-й позиции. Оба коллектива имеют по 4 балла.

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH
сегодня в 10:16
У Милана и так проблемы с составом были...плю еще этот клоун с свистком давил..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:36, ред.
Не вижу разгрома...)

P.S. «Севилья» крупно уступила «Боруссии» Дортмунд в матче Лиги чемпионов (1:4)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1331409/sevilya-borussiya 06.10.2022
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:36
милан разучился играть в лч после 8 летнего перерыва
Romeo 777
Romeo 777 ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 07:52
Жесть конечно...знакомо, в прошлом сезоне с декабря по март на Челси тоже обрушились травмы и ковиды, что в запас даже игроков не могли набрать
Zhgoon
Zhgoon ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 07:07
Нее, там только Тео вернется. Остальные выбыли аж до нового года.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:26
Как то получилось неожиданно.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 05:36
Милан не смог победить.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:23
Всех с победой!
У Милана были свои проблемы с составом, к ответной игре вроде будут готовы уже.
4uvvdaxyqssv
4uvvdaxyqssv
сегодня в 04:57
Слухи о скором возвращении прежнего Милана оказались сильно преувеличены
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
На фоне Челси Милан бедновато совсем выглядел.
azkan
azkan
сегодня в 00:32
С победой Челси!
Милан откровенно слабые были. Но это не уменьшает значение этой победы. Именно в таких матчах нужно набивать ногу и больше забивать. Что и сделали синие. Джеймсу нужен был гол. И Обаме тоже.
Фофана еще и хрустальный(( Скорейшего выздоровления. А то старички в защите тоже могут сломаться не во время. Жаль Маунта гол не засчитали.
Челси еще в игре в ЛЧ, что главное!
Еще раз с убедительной победой!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 00:28
Понял. Спасибо👍🏻
Таганский
Таганский ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:27
26 номер принадлежал легенде Челси, капитану Джону Терри.. После его ухода этот номер до прихода Кулибали никому не доставался.. Память об этом еще свежа.. Причем, Кулибали перед тем, как взять этот номер, звонил Джону, спрашивая разрешения, на что Терри, конечно, дал согласие..
Таганский
Таганский ответ The Frei (раскрыть)
сегодня в 00:22
Соглашусь, конечно, про молодых да перспективных, поэтому я не обрушился на них сильной критикой, а мягко обозначил..))
Однако, Маунт, Лофтус, Джеймс, тот же Галлахер тоже не старики, но разница пока видна..
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 00:17
А 26 номер это что для Челси значит?
The Frei
The Frei ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ну Фофана и Чалоба очень молодые, им опыта надо ещё набираться и набираться.

Это же не готовые для Челси игроки, а только перспективные.

Какой с них спрос?
МAVERICK
МAVERICK
сегодня в 00:10
Челси не плох,Милану нужна скамейка, травмы.
xsa6hucudqtw
xsa6hucudqtw
сегодня в 00:10
Важная победа Челси
Таганский
Таганский
сегодня в 00:09
Даже учитывая неожиданно крупную победу Челси, не могу обойтись без критики..
И это, в основном, к новичкам: Рахимка, как бесполезный бегунок - не знаю, когда смогу его похвалить.. Фофан, даже с учетом забитого гола, не могу сказать, что сыграл хорошо.. Кулибали, вроде опытный товарищ, но 26 номер на футболке носить пока не заслужил.. Чалоба косячит, но спишу на молодость..
Очень понравились Силва, Лофтус и, конечно же, Рис - просто красавец!!
Поттер сегодня прям сиял от счастья..))
Ну а в общем, всех с победой Челси!! Ждем такого же продолжения..
witynchik
witynchik
сегодня в 00:07
Прискорбно
Травмы подвели
The Frei
The Frei
сегодня в 00:06
Холланд: Гол + Гол. Джеймс: Гол + Голевая. Если разницы нет, то зачем платить больше? 🔵🔵
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