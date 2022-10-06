«Челси» разгромил «Милан» в Лиге чемпионов

«Челси» разгромил «Милан» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
Гол Уэсли Фофана на 24-й минуте положил начало победе «синих». Пьер-Эмерик Обамеянг на 56-й удвоил преимущество лондонцев, а окончательный счет установил Рис Джеймс на 62-й минуте.
«Челси» занимает 2-е место в группе Е, «россонери» расположились на 3-й позиции. Оба коллектива имеют по 4 балла.
И это, в основном, к новичкам: Рахимка, как бесполезный бегунок - не знаю, когда смогу его похвалить.. Фофан, даже с учетом забитого гола, не могу сказать, что сыграл хорошо.. Кулибали, вроде опытный товарищ, но 26 номер на футболке носить пока не заслужил.. Чалоба косячит, но спишу на молодость..
Очень понравились Силва, Лофтус и, конечно же, Рис - просто красавец!!
Поттер сегодня прям сиял от счастья..))
Ну а в общем, всех с победой Челси!! Ждем такого же продолжения..
И это, в основном, к новичкам: Рахимка, как бесполезный бегунок - не знаю, когда смогу его похвалить.. Фофан, даже с учетом забитого гола, не могу сказать, что сыграл хорошо.. Кулибали, вроде опытный товарищ, но 26 номер на футболке носить пока не заслужил.. Чалоба косячит, но спишу на молодость..
Очень понравились Силва, Лофтус и, конечно же, Рис - просто красавец!!
Поттер сегодня прям сиял от счастья..))
Ну а в общем, всех с победой Челси!! Ждем такого же продолжения..