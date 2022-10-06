«Челси» разгромил «Милан» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:02

«Челси» разгромил «Милан» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Гол Уэсли Фофана на 24-й минуте положил начало победе «синих». Пьер-Эмерик Обамеянг на 56-й удвоил преимущество лондонцев, а окончательный счет установил Рис Джеймс на 62-й минуте.

«Челси» занимает 2-е место в группе Е, «россонери» расположились на 3-й позиции. Оба коллектива имеют по 4 балла.