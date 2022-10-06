«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Омонией» в Лиге Европы

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вчера, 21:38

«Омония» проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Омонии» Карим Ансарифард. На 53-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счёт, а на 63-й минуте Антони Марсьяль вывел «красных дьяволов» вперёд. На 84-й минуте Маркус Рэшфорд оформил дубль. На 85-й минуте защитник «Омонии» Николас Панайотиу сократил отставание в счёте.

«Омония» идёт на 4-м месте в группе Е (0 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место (6 очков).