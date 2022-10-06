Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Омонией» в Лиге Европы

вчера, 21:38
ОмонияЛоготип футбольный клуб Омония (Никосия)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Омония» проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Омонии» Карим Ансарифард. На 53-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счёт, а на 63-й минуте Антони Марсьяль вывел «красных дьяволов» вперёд. На 84-й минуте Маркус Рэшфорд оформил дубль. На 85-й минуте защитник «Омонии» Николас Панайотиу сократил отставание в счёте.

«Омония» идёт на 4-м месте в группе Е (0 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место (6 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» дома проиграла «Бетису» в Лиге Европы
Вчера, 23:58
«Арсенал» разгромил «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в Лиге Европы
Вчера, 23:51
«Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Черчесова в Лиге Европы
Вчера, 21:43
«Монако» с Головиным обыграло «Трабзонспор» в Лиге Европы
Вчера, 21:42
«Бенфика» и ПСЖ не выявили победителя
Вчера, 00:26
Дубль Рабьо помог «Ювентусу» выиграть у «Маккаби»
Вчера, 00:20
Сортировать
Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Причем тут это? И почему охренел, если он при этом играет, когда его выпускают. По тренировочному вопросу к нему тоже сейчас нету никаких вопросов. И его можно понять (шел к другому тренеру, старался больше всех в предыдущем сезоне, уже не осталось времени строить что-то новое), и клуб (слишком мало нападающих, боятся гнева спонсоров).
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:42
Да пусть хоть вратарями будут. Главное забивают. Сити сколько лет без форварда играл и трофеи брал. тен Хаг выставляет эффективных игроков, а не по позициям.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:36
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 07:30
    В этом сезоне Роналду 6 раз выходил в стартовом составе и отыгрывал весь матч. 1 раз в АПЛ в матче с Брентфордом, трижды в ЛЕ, 2 раза в матчах сборных. 6 матчей, 1 гол с пенальти, 2 случайных голевых паса, которые были ударами, но не попал в створ и партнер сумел замкнуть. И это статистика самого высокооплачиваемого игрока АПЛ. Всего же у него 11 игр, 1 гол, 2 голевых паса в этом сезоне.

    Выпускать чаще в стартовом составе? Почему? Марсьяль, Рэшфорд, Антони регулярно забивают, не игнорировали предсезонку. Почему кого-то из них должны садить на лавку, они ведь выполняют указания тренера, а главное забивают и приносят результат? тен Хаг неоднократно заявлял, что балласту НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ место в стартовом составе. То что он кем-то когда-то был ничего не значит здесь и сейчас. 6 раз выходил в стартовом составе и что он сделал? Хочешь чаще играть, играй на максимум отведенное время. Вчера у него много моментов было. И что? Попадает в штангу из нескольких метров в пустые ворота. Глубокий запас. И точка
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 07:05, ред.
    Какой ответ все получили ?
    Чё ты в Роналду упоролся ? Ты по футбольному рассуждай, а не персонификациями кидайся! Центрфорвард - самый незаменимый ПО ПОЗИЦИИ футболист в поле. И дело не в Роналду! Жонглируя из матча в матч игровым временем центрфорварда, ломая тем самым его ритм игры, главный тренер (ТХ) не может выстроить постоянство действий остальных участников команды, поэтому выпуская португальца на 20-30 минут игры, голландец рушит не игру Роналду, а игру всех игроков! Это как попеременно врубать форсаж двигателя за рулём Феррари, а потом давить на тормоз и орать - машина гоvно (!!!), повторяя всё это вновь и вновь...
    Не, уважаемый..., чтобы форвард забивал, он должен играть в стартовой основе в каждом матче. В каждом!!!!!!!!! И только в этом случае он будет постоянно нацелен на ворота, равно как и партнёры, играющие на него.

    Каким Рашфордам и Марсикам момента хватило ?! Господь с тобой (!): этим двоим только и играть против Омоний-шмоний, да МС, который после 6-ти банок дал трижды землякам для престижа вкатить... Всё! Больше нет от них толка, не было и не будет!

    А по голландцу скажу так. Он пилит сук на котором сидит. И при сидящем на лавке Роналду, его скоро отправят на родину - в страну тюльпанов!
    SonataArctica
    SonataArctica ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 06:40
    Умер Рон. Пора бы уж отдыхать собраться.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 06:04
    А нарцисс не охренел ли, что бы его бесплатно отпускали, а может ему ещё приплатить должны?
    Если хочет уйти пусть платит.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:47
    осень патриарха
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    "Вам бы книжки писать"))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Откуда у Неймара 222 млн?)) Он просто отнёс кейсы с бабками от владельца ПСЖ. Неймар был очень хорош, он был нужен, а Роналду никому не нужен, поэтому никто не дал ему кейсы с деньгами, да и сам он не захотел отдать свои. Иначе пошёл бы на снижение з/п, и может тогда смог перейти в клуб из ЛЧ. Но нет, алчность!!!
    Gelious
    Gelious ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Контракты просто так не выкупают. И переговоры запрещено вести с другими заранее, если еще не конец контракта. Не просто же так не делают так футболисты? Тут только Неймар выделился так. Не у всех есть шейхи, которые подмажут. Да и то скандал был так, что больше никто и не решается что-то.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:12
    Главное победа.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 23:08
    Привозы от Маги оказались заразными, вот и Маласья не устоял… кого ни поставь - все бестолку!
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Не нужно спорить из-за Роналду и МЮ, берегите нервы. В конце концов и Роналду и Тен Хаг не узнают об этом)))
    Gelious
    Gelious ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Вот он и хочет уйти. Ему самому нравится что ли. И клуб понять можно, и игрока. "Насильно мил не будешь"
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 22:19
    Повторюсь. Не было покупателей, поэтому остался. Тренера не игрок выбирает, нравится или не нравится это не важно. Говоришь, что у него нет мотивации, что с него требовать и ожидать. Он самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. За такую зарплату с него должны больше требовать, чем от любого другого футболиста. Он обязан отрабатывать зарплату. Он же типа профессионал. Разве это профессионально не являться на предсезонку, требовать подходящего ему тренера, делать выгодные для него трансферы и т. д.? Балласт совсем оборзел.
    shur
    shur ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 22:14, ред.
    Спокойной ночи!!!
    Gelious
    Gelious ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Так а кто спорит? Причем здесь вообще это? Речь о том, что в его возрасте при отсутствии желания играть за клуб при ЭТХ, сложно от него требовать чего-то. МЮ захотел перестраховки, видимо, если травмы будут у игроков. Больше никого не купили. Не захотели отпускать. Возможно, спонсоры требовали. Клуб имеет полное право поступать, как считает нужным. Но и с Роналду все ожидаемо и логично
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 22:13
    кристинка совсем сдулась
    shur
    shur ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Мотива́ция (от лат. movēre «двигать») — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. И где здесь побуждение, активность, деятельность от португальца?! Не хочешь , сиди на лавке, это лучше чем это порно на поле!!!
    Gelious
    Gelious ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Никто не обязан футболиста отпускать. Никто об этом и не говорил. Речь шла о том, что нечего с футболиста спрашивать, удивляясь, чего тот в сколько-то-там-лет-не-помню не забивает, когда тот играть-то за тренера не хочет. Контракты не выкупают просто так. Потому что, как и в случае с Неймаром, это ведет к скандалу и разбирательствам. И не у всех есть шейхи, которые просто проплатят уефа. Тем более, что уходят куда-то, а с футболистом официально не имеют право вести переговоры, раз до конца контракта еще много. Иначе бы все так и делали. Но не делают. Из громких один Неймар и есть. Но я тут больше на стороне португальца, конечно. Рой Кин не просто так неожиданно для него не на стороне клуба. Он все равно уйдет бесплатно из-за окончания контракта. Приходил к иному тренеру. Так зачем было его оставлять насильно, если денег не получить все равно, а играть не будет? Так он еще и столько клубу в свое время дал. Да и в прошлом сезоне. Но все равно посыл в том, что чего в подобной ситуации с Роналду требовать и ожидать. В прошлом сезоне показал, что даже в слабом клубе в АПЛ в таком возрасте (даже не помню уже, сколько ему) может забивать. Но без мотивации у него уже не тот возраст, чтобы через силу колотить. Впрочем, возможно уже и не вернется. Полгода без футбола в его возрасте слишком много, даже если зимой перейдет куда-то.
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 22:03
    Жаль... Жаль, что я не художник... Я бы портреты писал с его "радостных" лиц после матча... А-ха-ха-ха...
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Тот случай другой. Там представители ПСЖ технично дали ему эти миллионы, сделали так, что он сам выкупил контракт и ПСЖ обошёл ФП...
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Почему МЮ должен был бесплатно его отпускать? Сколько ему играть осталось разве должно волновать МЮ? Роналду достаточно подгадил МЮ, чтобы ему такие подарки делать. Он же миллиардер, взял бы и выкупил свой контракт. Вспомни, в 2017 году Неймар выкупил свой контракт, когда решил перейти в ПСЖ. Контракт стоимостью 222 млн, а у балласта всего 30.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Ответ Роналду на твой коммент в фото
    Gelious
    Gelious ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 21:54, ред.
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 21:53
      У грека фамилия сложная Панайотиу
      Gelious
      Gelious ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 21:52
      Поэтому и просил бесплатно отпустить. Как бы хорошо он ни играл в прошлом сезоне (а наколотил он достаточно), под него придется подстраивать атаку, раз он центральный в нападении. А платить даже 20 млн не будут за того, кто после перестройки игры через два сезона уйдет на пенсию. И МЮ это все прекрасно понимает. Что уж говорить, если даже жуткий Кин на стороне Роналду тут. Но возраст есть возраст, увы
      Elliada
      Elliada
      вчера в 21:50
      В последнее время у тен Хага много спрашивают про балласта. Почему он не играет. Думаю, сегодня все получили ответ. Много моментов запорол. Рэшфорду и Марсьялю одного момента хватило, чтобы забить. А этому нужно 20 создать, чтобы он забил.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 21:50, ред.
      Рон сам всё запорол, вернулся домой, побил по лайкам в титтере пост о возвращении, продажа футболок, тот сезон смазанный не попали в ЛЧ, для него удачный по голам, обошёл Месси. Летом истерика, если хочешь играть там вернись в Спортинг выкупи котракт или договорись с руководством, и завершение Карьеры в родном клубе как ВАН Перси!!!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       