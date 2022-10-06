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«Монако» с Головиным обыграло «Трабзонспор» в Лиге Европы

вчера, 21:42
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

«Монако» обыграло «Трабзонспор» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 11-й минуте нападающий «Трабзонспора» Максимилиано Гомес получил прямую красную карточку. На 14-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер забил первый гол в игре, а в дополнительное ко второму тайму время Бен-Йеддер оформил дубль. На 55-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. «Трабзонспор» сумел отыграть один мяч благодаря голу Тасоса Бакасетаса на 72-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провёл на поле 73 минуты.

«Монако» идёт на 2-м месте в группе Н (6 очков), «Трабзонспор» занимает 3-е место (3 очка).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:59
Тут ведь как: главное — участие! ))
332dy9bcjamq
332dy9bcjamq
сегодня в 04:41
Тут исход был понятен
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:33
А почему не написали - сколько касаний ?
drug01
drug01
вчера в 22:23
Порадуемся за нашего....
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:19, ред.
Я так тоже могу, МЮ победил в сложной игре с Омонией с моим участием, у экрана!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:19
Монако с бутсами, шнурками, футболками, трусами и Головиным обыграло Трабзонспор в Лиге Европы...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:18
Весёлые заголовки!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:53
Жалко. Головин и не забил и не отдал.
Гость
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