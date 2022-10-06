«Монако» с Головиным обыграло «Трабзонспор» в Лиге Европы

1665081748

вчера, 21:42

«Монако» обыграло «Трабзонспор» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 11-й минуте нападающий «Трабзонспора» Максимилиано Гомес получил прямую красную карточку. На 14-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер забил первый гол в игре, а в дополнительное ко второму тайму время Бен-Йеддер оформил дубль. На 55-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. «Трабзонспор» сумел отыграть один мяч благодаря голу Тасоса Бакасетаса на 72-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провёл на поле 73 минуты.

«Монако» идёт на 2-м месте в группе Н (6 очков), «Трабзонспор» занимает 3-е место (3 очка).