Начало матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» перенесено

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о переносе начала матча 15-го тура между «Оренбургом» и «Факелом».
Встреча начнётся 28 октября в 17:00 вместо 17:30.
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о переносе начала матча 15-го тура между «Оренбургом» и «Факелом».
Встреча начнётся 28 октября в 17:00 вместо 17:30.
И крайне невнимателен
И крайне невнимателен
+ знаю, что большое количество проходит нелегально
+ если приплюсовать сюда игроков и сотрудников обоих клубов, работников стадиона, всяких сопутствующих товарищей, типа ментов, врачей, пожарников, тех.персонал, журналистов, операторов, то как раз 20тыс и выходит, если не больше
Хотя какая то часть, это женщины, но очень маленькая
+ знаю, что большое количество проходит нелегально
+ если приплюсовать сюда игроков и сотрудников обоих клубов, работников стадиона, всяких сопутствующих товарищей, типа ментов, врачей, пожарников, тех.персонал, журналистов, операторов, то как раз 20тыс и выходит, если не больше
Хотя какая то часть, это женщины, но очень маленькая