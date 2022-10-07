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Начало матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» перенесено

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Союзник противников
Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 21:22
А чё,а я ничё...Не смеши,какие могут быть претензии? Я же тебя даже проплюсовал за ценную информацию. Всех благ.
Бoрат
Бoрат ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:11
Точно. Извини, я был неправ
И крайне невнимателен
Союзник противников
Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:58
Причём здесь "Факел" с его домашними матчами?Средняя посещаемость домашних матчей "Оренбурга"-5141 чел.,в этом сезоне.
Бoрат
Бoрат ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:41
Дружище, за пять домашних игр Факела пришло около 90тыс человек, это в среднем по 18тыс на матч
+ знаю, что большое количество проходит нелегально
+ если приплюсовать сюда игроков и сотрудников обоих клубов, работников стадиона, всяких сопутствующих товарищей, типа ментов, врачей, пожарников, тех.персонал, журналистов, операторов, то как раз 20тыс и выходит, если не больше
Хотя какая то часть, это женщины, но очень маленькая
Союзник противников
Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 17:26
Нолик убери...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:26
Страшное сообщение...Как жить дальше?
Бoрат
Бoрат ответ ypca45jq82bg (раскрыть)
вчера в 17:22
20тыс Хренов теперь придут на стадион на полчаса раньше
ypca45jq82bg
ypca45jq82bg
вчера в 17:14
Не один ли хрен
Гость
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