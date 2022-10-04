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ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Вторая лига перейдёт на формат «весна-осень»

вчера, 15:12

Новый глава Первой лиги Наиль Измайлов сообщил, что Вторая лига перейдёт на формат «весна-осень».

Будет переход на формат весна-осень во Второй лиге, по срокам пока не могу сказать. Как только появится информация, все скажу.

Понимаю, что вторая лига проблемная, дайте нам время, мы конечно будем работать со всеми сегодняшними проблемами, будем решать их.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 20:39
Очень мудрое решение, давно пора.
alexamit
alexamit
вчера в 18:30
    equipolocal
    equipolocal ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    вчера в 17:59
    +
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 16:55
    И пол года ждать потом перехода в первую лигу?
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:05
    В России формат осень-весна возможен только с крытыми аренами. Но у нас понастроили открытые арены, и теперь не понимают чего делать.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Просто интересно, как они хотят организовать переход между лигами тогда? Получается только если играть в три круга в третьей лиге. Два круга летом и осенью и круг весной, иначе повысившиеся команды с ноября по июль будут неудел.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 15:40
    Во второй лиге команды играют по 30, максиму 35 (те кто в Кубке прошел повыше) матчей за сезон, при том что не надо делать паузы на матчи сборных, на еврокубки. Там, где холодно, можно играть июль - октябрь, апрель, май, можно захватить недельку в ноябре и в марте. Там, где тепло - весь ноябрь и март. Семь месяцев для тридцати матчей - даже много. Ну и переход между второй и первой лигой и обратно, когда у одних сезон закончился, а других в разгаре. Можно скорректировать календарь, а не опять ломать, то что есть.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 15:38, ред.
    Ребята, у вас в заголовке осень-весна, а в тексте весна-осень.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 15:30
    Все новое это забытое старое
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 15:20, ред.
    Переход второй лиги на формат "осень-весна" был не просто ошибкой это было идиотизмом. Такое же можно и про первую лигу сказать.
    Во второй лиге, да и в первой играет очень много команд из регионов где зима наступает рано, а весна приходит поздно и тут им сказали: "Играйте зимой, а летом отдыхайте".
    Ну да, футбол это же когда поле снегом покрыто, сильный ветер и температура минус 15 - 30 градусов на улице, а отдыхать надо летом на травке и когда температура за тридцатку.
    И эти люди руководят нашим футболом, а потом спрашивают почему футбол в регионах умирает...
    etje854zr66z
    etje854zr66z
    вчера в 15:18
    Осенью, как и весной, надо играть
    drug01
    drug01
    вчера в 15:13
    Это будет лучше
    Гость
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