Новый глава Первой лиги Наиль Измайлов сообщил, что Вторая лига перейдёт на формат «весна-осень».
Будет переход на формат весна-осень во Второй лиге, по срокам пока не могу сказать. Как только появится информация, все скажу.
Понимаю, что вторая лига проблемная, дайте нам время, мы конечно будем работать со всеми сегодняшними проблемами, будем решать их.
Во второй лиге, да и в первой играет очень много команд из регионов где зима наступает рано, а весна приходит поздно и тут им сказали: "Играйте зимой, а летом отдыхайте".
Ну да, футбол это же когда поле снегом покрыто, сильный ветер и температура минус 15 - 30 градусов на улице, а отдыхать надо летом на травке и когда температура за тридцатку.
И эти люди руководят нашим футболом, а потом спрашивают почему футбол в регионах умирает...
Во второй лиге, да и в первой играет очень много команд из регионов где зима наступает рано, а весна приходит поздно и тут им сказали: "Играйте зимой, а летом отдыхайте".
Ну да, футбол это же когда поле снегом покрыто, сильный ветер и температура минус 15 - 30 градусов на улице, а отдыхать надо летом на травке и когда температура за тридцатку.
И эти люди руководят нашим футболом, а потом спрашивают почему футбол в регионах умирает...