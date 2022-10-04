Новый глава Первой лиги Наиль Измайлов сообщил, что Вторая лига перейдёт на формат «весна-осень».

Будет переход на формат весна-осень во Второй лиге, по срокам пока не могу сказать. Как только появится информация, все скажу.

Понимаю, что вторая лига проблемная, дайте нам время, мы конечно будем работать со всеми сегодняшними проблемами, будем решать их.