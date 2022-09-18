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Итоги жеребьёвки 1/32 финала Кубка России

сегодня, 13:55

Проведена жеребьевка 1/32 финала Кубка России (путь регионов). Матчи состоятся 4-6 октября.

Торпедо (Владимир) – Акрон (Тольятти);
Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль);
Динамо (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск);
Кубань-Холдинг (Павловская) – Уфа;
Космос (Долгопрудный) – Родина (Москва);
Черноморец (Новороссийск) – Енисей (Красноярск);
Тюмень – Волгарь (Астрахань);
Динамо (Брянск) – Арсенал (Тула);
Пересвет (Домодедово) – Балтика (Калининград);
Авангард (Курск) – Динамо (Махачкала);
СтавАгроСоюз (Ставропольский край) – Нефтехимик (Нижнекамск);
Динамо (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ);
Звезда (Санкт-Петербург) – Велес (Москва);
Текстильщик (Иваново) – Кубань (Краснодар);
Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань);
Зенит (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:06
Рубин докатился .... А когда то Барселону побеждал.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:38
В Кубке команды ниже классом смогут преподнести сюрпризы.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:59
Пока не очень интересно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:48
Кубок не интересен
Бoрат
Бoрат
сегодня в 14:45
Стоп
Я думал Динамо СПб переехало несколько лет назад в Сочи и стало называться ФК Сочи
А теперь снова вижу в сетке Динамо СПб
Как так то?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:36
Не очень понятен порядок КР, слишком запутано.
8g7b7dtuurvp
8g7b7dtuurvp
сегодня в 14:26
Будет очень интересно
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ fbxmmhf57yej (раскрыть)
сегодня в 14:26
Галочку с «анонимно» сними
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:01
Чистка рядов начинается.
fbxmmhf57yej
fbxmmhf57yej
сегодня в 13:57, ред.
Подскажите, почему в комментариях вместо моего имени высвечивается набор букв?
Гость
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