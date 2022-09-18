Итоги жеребьёвки 1/32 финала Кубка России

Проведена жеребьевка 1/32 финала Кубка России (путь регионов). Матчи состоятся 4-6 октября.
Торпедо (Владимир) – Акрон (Тольятти);
Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль);
Динамо (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск);
Кубань-Холдинг (Павловская) – Уфа;
Космос (Долгопрудный) – Родина (Москва);
Черноморец (Новороссийск) – Енисей (Красноярск);
Тюмень – Волгарь (Астрахань);
Динамо (Брянск) – Арсенал (Тула);
Пересвет (Домодедово) – Балтика (Калининград);
Авангард (Курск) – Динамо (Махачкала);
СтавАгроСоюз (Ставропольский край) – Нефтехимик (Нижнекамск);
Динамо (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ);
Звезда (Санкт-Петербург) – Велес (Москва);
Текстильщик (Иваново) – Кубань (Краснодар);
Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань);
Зенит (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны).
Я думал Динамо СПб переехало несколько лет назад в Сочи и стало называться ФК Сочи
А теперь снова вижу в сетке Динамо СПб
Как так то?
Я думал Динамо СПб переехало несколько лет назад в Сочи и стало называться ФК Сочи
А теперь снова вижу в сетке Динамо СПб
Как так то?