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Зимний турнир с командами РПЛ пройдёт в феврале 2023 года в Абу-Даби

вчера, 13:22

В феврале 2023 года в Абу-Даби состоится зимний турнир с участием команд Российской Премьер-Лиги.

Турнир пройдёт во время вторых зимних сборов (1-11 февраля). Организатором выступит букмекерская компания «Фонбет», которая покроет часть расходов клубов на сборах. Сейчас идут переговоры с потенциальными участниками соревнования.

Не исключено, что одним из участников станет «Спартак», который стал победителем похожего турнира в 2019 и 2020 году в Катаре.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Это что то типа зимних сборов?
pomor45
pomor45 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:19
Умеете вы сами себя надувать.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:15
Футболисты у нас как люди иного мира. Вся страна живёт в одних условиях, а они отдельно - в своих, льготных слабо сказать, по какому-то золотому стандарту, которого они абсолютно не заслуживают. Вместо того, чтобы перевести их на контракты в рублях, этих бездельников ещё и собираются возить по престижным курортам. Это издевательство над народом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:57
Красиво жить не запретишь. Перелёты, аренда полей и отелей... и всё ради чего ?
Несолидно провести турнир в России в каком - либо спорткомплексе или на юге, надо обязательно за границу, подальше от людских глаз и болельщиков. Да и престижно: в самОм Абу-Даби играем - и это в кризис, вот какие мы молодцы.
Позорники, а не молодцы.
Аспект
Аспект ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:43
Бесполезный практически турнир - товарняки можно там играть и не надувая щеки.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:08
Это типа и на чемпионат мира туристами попасть ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:00
Так этот турнир можно воспринять как тренировку. Да, возможно будет слив всех матчей и последнее место… зато хороший опыт под нагрузками… Хотя Спартак на таком турнире опять всех начнёт рвать, чтоб потом к чемпионату слиться … классика)
Andrei Galash
Andrei Galash ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:42
Все верно. Такой бы турнир в конце февраля, когда команды уже подтянули "физику" после отпуска и идет наигрывание связей, схем, тактических действий. А так почти за месяц до рестарта чемпионата турнир малоинтересен.
makkie
makkie
вчера в 13:44
Пусть решает Абаскаль.
Игра в таких турнирах - это форсирование подготовки и потеря времени подготовиться к сезону. Но, с другой стороны, шанс заработать денег.
yg8pvuejchfu
yg8pvuejchfu
вчера в 13:42
В Абу-Даби это круто
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
Сейчас кубок соли и то хлеб)...хлеб с солью так сказать)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ABir (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Да уж.Самомнения вам не занимать...Нужно же кому-то кубок соли брать
ABir
ABir
вчера в 13:28
Без участия Спартака в таких турнирах у них будет почти нулевой рейтинг, а участие Спартака придает любому турниру дополнительный интерес со стороны спонсоров, болельщиков и прессы.
memphis
memphis
вчера в 13:24
Очередной Кубок Солевых?)
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