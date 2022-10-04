Зимний турнир с командами РПЛ пройдёт в феврале 2023 года в Абу-Даби

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вчера, 13:22

В феврале 2023 года в Абу-Даби состоится зимний турнир с участием команд Российской Премьер-Лиги.

Турнир пройдёт во время вторых зимних сборов (1-11 февраля). Организатором выступит букмекерская компания «Фонбет», которая покроет часть расходов клубов на сборах. Сейчас идут переговоры с потенциальными участниками соревнования.

Не исключено, что одним из участников станет «Спартак», который стал победителем похожего турнира в 2019 и 2020 году в Катаре.