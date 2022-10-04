Зимний турнир с командами РПЛ пройдёт в феврале 2023 года в Абу-Даби

В феврале 2023 года в Абу-Даби состоится зимний турнир с участием команд Российской Премьер-Лиги.
Турнир пройдёт во время вторых зимних сборов (1-11 февраля). Организатором выступит букмекерская компания «Фонбет», которая покроет часть расходов клубов на сборах. Сейчас идут переговоры с потенциальными участниками соревнования.
Не исключено, что одним из участников станет «Спартак», который стал победителем похожего турнира в 2019 и 2020 году в Катаре.
Несолидно провести турнир в России в каком - либо спорткомплексе или на юге, надо обязательно за границу, подальше от людских глаз и болельщиков. Да и престижно: в самОм Абу-Даби играем - и это в кризис, вот какие мы молодцы.
Позорники, а не молодцы.
Несолидно провести турнир в России в каком - либо спорткомплексе или на юге, надо обязательно за границу, подальше от людских глаз и болельщиков. Да и престижно: в самОм Абу-Даби играем - и это в кризис, вот какие мы молодцы.
Позорники, а не молодцы.