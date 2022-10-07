Сборные России и Кыргызстана могут провести матч в марте 2023 года

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вчера, 16:19

Сборные России и Кыргызстана могут провести контрольную игру в марте 2023 года. Комментарий по этому поводу дали в Кыргызском футбольном союзе:

Игра планируется на следующий год, и все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля, март. Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет — скорее всего, после Нового года.

Матч между этими командами, который состоялся в сентябре текущего года, завершился победой россиян (2:1).