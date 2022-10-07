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Сборные России и Кыргызстана могут провести матч в марте 2023 года

вчера, 16:19

Сборные России и Кыргызстана могут провести контрольную игру в марте 2023 года. Комментарий по этому поводу дали в Кыргызском футбольном союзе:

Игра планируется на следующий год, и все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля, март. Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет — скорее всего, после Нового года.

Матч между этими командами, который состоялся в сентябре текущего года, завершился победой россиян (2:1).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16
Какой позор ! РФС, довариваясь об очередном матче со сб. Кыргызстана, опускает родную сборную всё ниже и ниже. Нет, не сборную, - весь российский футбол. Хорошо будет только главному тренеру - отличная подготовка "Ростова" к сезону.
112910415
112910415
вчера в 17:05
это станет доброй, многолетней традицией ! )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:57
Теперь часто будут встречаться
A.S.A
A.S.A ответ wz976kzkk6ng (раскрыть)
вчера в 16:48
С таким подходом Россиия уже давно была бы многократным ЧЕ))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:47
Хоть так чем вообще ни как....пока вон на Киргизах тренеруются пусть
wz976kzkk6ng
wz976kzkk6ng
вчера в 16:37
А если не будут играть, отключим газ!
Elliada
Elliada
вчера в 16:32
Кажется РФС просек схему, как подняться в рейтинге ФИФА.
Asper
Asper
вчера в 16:29, ред.
Зарождается классико))
2qnqzyaz5mpu
2qnqzyaz5mpu
вчера в 16:21
Можно каждый месяц рубиться
Гость
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