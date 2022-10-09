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Сёмин отказался комментировать возможное возвращение в «Локомотив»

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:27
Да не задумываясь бы поменяли на молодого и озорного Леньку..))
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 13:57
Нужно ли это Шпалычу? Сколько раз его кидало РЖД? Ну если Евсеева в помощники возьмёт, тот дядька ещё крепкий и палкой гонять сможет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:55, ред.
Хотелось бы спросить ратующих за его возвращение... Поставили бы они СВОЕГО (!) 75-летнего отца рулить клубом ?!
Кто смелый, пусть ответит.

P.S. А то рисковать чужой задницей все мастаки!
Брулин
Брулин
вчера в 12:45
К сожалению это не реально. Возраст (75 лет!) и здоровье у Палыча не те.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:11, ред.
Шпалыч-кризисный ГТ...
Но если он сейчас придет в клуб,все провалы и шишки предыдущих свалят на него,стоит сто раз подумать ему,а с другой стороны,Локо-это его дитятко и надо его спасать любым способом...
Удачи ему и благодарность,если все-таки согласится на этот адский труд,спасая Локо от вылета туда,где сейчас пельмень готовит нас к турниру дворовых команд..
Futurista
Futurista
вчера в 12:10
"Готов ли я вернуться в «Локомотив»? Ничего на эту тему не обсуждаю"...
CTePx
CTePx ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:46
Солидарен на все 100%, Юрий Палыч тот, кто спасет Локомотив!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:40
Думаю, что с руководящей ролью он справится , а вот тренером уже будет тяжко,
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:29, ред.
Сёмина надо возвратить в клуб, так как Локо это и есть Сёмин, а Сёмин это Локо!
Только единственное, что Палыча надо ставить в управление клуба, а на тренерский мостик надо возвращать тандем его учеников Лоського и Пашинина.

В любом случае надо не спешить и не искать тренера с именем, важно в данной ситуации чтобы тренер был свой, железнодорожник.

Сезон уже можно считать провальным, но и вылетать Локо с таким подбором игроков не должен. Надо просто наладить атмосферу в команде, сделать Локо семьёй, как было раньше.

Кстати, после того как убрали из команды Лоського и Пашинина командная игра сразу потеряла смысл, игроки просто не понимали что им делать на поле, оттого и много ошибок, особенно в обороне.

Теперь понятно кто был настоящими тренерами, а кто проходимцами.

С нетерпением ждём перемен к лучшему.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:27
Если Сёмину хоть немного дорого его здоровье - он должен отказаться от предложения возглавить Локомотив.
lotsman
lotsman
вчера в 11:17
Сёмин не хочет заранее говорить. чтобы не сглазить. Или не хочет идти в разбалансированный Локомотив.
zw3kc2r3836b
zw3kc2r3836b
вчера в 11:16
Меньше слов больше дела
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