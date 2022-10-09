Сёмин отказался комментировать возможное возвращение в «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении в московский клуб.
Готов ли я вернуться в «Локомотив»? Ничего на эту тему не обсуждаю.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении в московский клуб.
Готов ли я вернуться в «Локомотив»? Ничего на эту тему не обсуждаю.
Но если он сейчас придет в клуб,все провалы и шишки предыдущих свалят на него,стоит сто раз подумать ему,а с другой стороны,Локо-это его дитятко и надо его спасать любым способом...
Удачи ему и благодарность,если все-таки согласится на этот адский труд,спасая Локо от вылета туда,где сейчас пельмень готовит нас к турниру дворовых команд..
Но если он сейчас придет в клуб,все провалы и шишки предыдущих свалят на него,стоит сто раз подумать ему,а с другой стороны,Локо-это его дитятко и надо его спасать любым способом...
Удачи ему и благодарность,если все-таки согласится на этот адский труд,спасая Локо от вылета туда,где сейчас пельмень готовит нас к турниру дворовых команд..