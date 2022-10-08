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Юран: «Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“»

вчера, 22:33

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения немецкого наставника Йозефа Циннбауэра.

«Если „Локомотив“ позовёт главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“ — выход из зоны переходных матчей. Никто не мог представить, что „Локо“ может оказаться в этой зоне», – сказал Юран.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:28
То, что Юран спец по выводу команд из зоны вылета, он уже доказал. Но для Локо этого же мало! Хотелось бы посмотреть верхний уровень Сергея.
старина
старина
сегодня в 11:20
Барсик всегда готов к работе и новым вызовам
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:56
Игроки "Локо" мастера "слива" тренеров. Сольют и Юрана, если что.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:39
Тот еще специалист.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:42
Желающих возглавить Локомотив очень много.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:26
Интересно будет посмотреть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:46
А что,пусть Юран попробует!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 23:35
С таким составом не может идти и речи о зоне стыков. Последние матчи Локомотива - чистой воды слив тренера. Убежден, что в итоге железнодорожники финишируют в середине таблицы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34, ред.
Знает выход из трудной ситуации и не рассказал немцам...стоял и смотрел как Локо на 14-е место опускается...
А теперь в друзья-товарищи записывается...зовите...за деньги помогу...

Семак не такой...
Он не жадный...
Он как Робин Гуд...
Отбирает все очки у богатых клубов - а раздаёт их Химкам и Факелу...
Futurista
Futurista
вчера в 23:15
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:09, ред.
Юран: «Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“».

Выскажу свою точку зрения по этому поводу. На мой субъективный взгляд, на месте руководства клуба Локо, я бы доверился Юрану и заключил с ним контракт.

Юран человек с характером и своим видением футбола. И это он доказал будучи игроком, а теперь доказывает это в командах где он уже поработал. И это СКА Хабаровск, которая боролась за выход в РПЛ, это и короткий срок в Химках. А тут совершенно другой вызов для него, совершенно другого качества игроки в Локо. Я думаю у него бы получилось в Локо, и команда стала совсем по-другому выглядеть. И точно боролась за самые высокие места.

А насчёт Палыча , при всём моём уважении к Сёмину, он уже совершенно не тот, да и футбол становится более современным. Конечно первое время конечно команда бы со сменой тренерского штаба при Палыче заиграла, но на длинной дистанции футбола Сёмина и Локо перестал быть конкурентноспособным с командами из верхней части турнирной таблицы. Футбол Сёмина ушёл в историю . И это было видно когда он возглавил Ростов, где у него ничего не получилось,от слова Абсолютно. И это тоже факт.

Так что на мой взгляд Юран самая лучшая кандидатура на сегодняшний день. Удачи Локо. Всем Добра !
Izmar
Izmar
вчера в 23:01
Только не Юран, за столько времени еще ничего не добился, но зато знает как.
drug01
drug01
вчера в 22:39
Если локомотив без колёс.....????
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:39
Вот поэтому, я Вам и написал- что у Локо не выиграем. Увы.
hcnkkaycd6fg
hcnkkaycd6fg
вчера в 22:38
Вот нагло душит всех!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:36
Очередь начинает выстраиваться.
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