Юран: «Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“».

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения немецкого наставника Йозефа Циннбауэра.
«Если „Локомотив“ позовёт главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“ — выход из зоны переходных матчей. Никто не мог представить, что „Локо“ может оказаться в этой зоне», – сказал Юран.
Выскажу свою точку зрения по этому поводу. На мой субъективный взгляд, на месте руководства клуба Локо, я бы доверился Юрану и заключил с ним контракт.
Юран человек с характером и своим видением футбола. И это он доказал будучи игроком, а теперь доказывает это в командах где он уже поработал. И это СКА Хабаровск, которая боролась за выход в РПЛ, это и короткий срок в Химках. А тут совершенно другой вызов для него, совершенно другого качества игроки в Локо. Я думаю у него бы получилось в Локо, и команда стала совсем по-другому выглядеть. И точно боролась за самые высокие места.
А насчёт Палыча , при всём моём уважении к Сёмину, он уже совершенно не тот, да и футбол становится более современным. Конечно первое время конечно команда бы со сменой тренерского штаба при Палыче заиграла, но на длинной дистанции футбола Сёмина и Локо перестал быть конкурентноспособным с командами из верхней части турнирной таблицы. Футбол Сёмина ушёл в историю . И это было видно когда он возглавил Ростов, где у него ничего не получилось,от слова Абсолютно. И это тоже факт.
Так что на мой взгляд Юран самая лучшая кандидатура на сегодняшний день. Удачи Локо. Всем Добра !
Выскажу свою точку зрения по этому поводу. На мой субъективный взгляд, на месте руководства клуба Локо, я бы доверился Юрану и заключил с ним контракт.
Юран человек с характером и своим видением футбола. И это он доказал будучи игроком, а теперь доказывает это в командах где он уже поработал. И это СКА Хабаровск, которая боролась за выход в РПЛ, это и короткий срок в Химках. А тут совершенно другой вызов для него, совершенно другого качества игроки в Локо. Я думаю у него бы получилось в Локо, и команда стала совсем по-другому выглядеть. И точно боролась за самые высокие места.
А насчёт Палыча , при всём моём уважении к Сёмину, он уже совершенно не тот, да и футбол становится более современным. Конечно первое время конечно команда бы со сменой тренерского штаба при Палыче заиграла, но на длинной дистанции футбола Сёмина и Локо перестал быть конкурентноспособным с командами из верхней части турнирной таблицы. Футбол Сёмина ушёл в историю . И это было видно когда он возглавил Ростов, где у него ничего не получилось,от слова Абсолютно. И это тоже факт.
Так что на мой взгляд Юран самая лучшая кандидатура на сегодняшний день. Удачи Локо. Всем Добра !