Юран: «Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“».

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вчера, 22:33

Бывший тренер подмосковных «Химок» вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения немецкого наставника .

«Если „Локомотив“ позовёт главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачу и ситуацию, в которую попал „Локомотив“ — выход из зоны переходных матчей. Никто не мог представить, что „Локо“ может оказаться в этой зоне», – сказал Юран.