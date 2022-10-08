Черевченко готов вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал возможность возвращения в клуб после увольнения Йозефа Циннбауэра.
«Готов вернуться в „Локомотив“, если позовут. Даже не обсуждается», — сказал Черевченко.
Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал возможность возвращения в клуб после увольнения Йозефа Циннбауэра.
«Готов вернуться в „Локомотив“, если позовут. Даже не обсуждается», — сказал Черевченко.
Сейчас сделал ставку на игру Реала. Но почему-то с меня сняли за две одинаковые ставки . Как будто я два раза сделал одну и ту же ставку. В чём проблема ??? 🤔🤷♂️
Сейчас сделал ставку на игру Реала. Но почему-то с меня сняли за две одинаковые ставки . Как будто я два раза сделал одну и ту же ставку. В чём проблема ??? 🤔🤷♂️