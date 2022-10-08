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Черевченко готов вернуться в «Локомотив»

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Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:04
Хороший тренер.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:40
Вполне добротный тренер.
Futurista
Futurista
вчера в 23:23
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Доброго времени суток Всем .
Сейчас сделал ставку на игру Реала. Но почему-то с меня сняли за две одинаковые ставки . Как будто я два раза сделал одну и ту же ставку. В чём проблема ??? 🤔🤷‍♂️
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:17
Добрый вечер. Да, такая система была, затем от неё отказались. Пока её менять нет в планах. Рекомендуем в таких случаях дожидаться новости о завершившемся матче и затем писать в ветке под новостью, поскольку, действительно, обычно после матчей именно там больше активности.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
А у него и что ни будь получиться1
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