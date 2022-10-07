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Юран сообщил, что у него есть варианты работы в РПЛ

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:01
Я думаю возвращение Юрана в Химки. Исключено
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:13
Один из вариантов.....в РПЛ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:03
Шо! Опять в Химки?
А мог бы и не уходить...)
Недоросль ждет...))
sv_1969
sv_1969 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:49
А почему его кинули в Химках. Неустойка уплачена... Можно ещё раз придти.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:44
В случае с Химками всё что угодно может быть.
Да и Юран, судя по всему, гордость поглубже засовывает при очередном возвращении туда, где его кинули.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:23
Заинтриговал Серега. Ну что ж, подождем, посмотрим.
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:17
Неужели Локомотив?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Кск говорил тоа. Сухов в Белом солнце пустыняи А вот это едва ли "
makkie
makkie
вчера в 21:49
Судя по результатам Химок, нам стоит ожидать 100500 пришествие Юрана туда )))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:47
Химки - нет, Торпедо - да
Гость
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