Юран сообщил, что у него есть варианты работы в РПЛ

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что в скором времени может вернуться к работе.
Что касается моего будущего, то скоро все станет понятно. Есть варианты в РПЛ.
Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что в скором времени может вернуться к работе.
Что касается моего будущего, то скоро все станет понятно. Есть варианты в РПЛ.
А мог бы и не уходить...)
Недоросль ждет...))
А мог бы и не уходить...)
Недоросль ждет...))
Да и Юран, судя по всему, гордость поглубже засовывает при очередном возвращении туда, где его кинули.
Да и Юран, судя по всему, гордость поглубже засовывает при очередном возвращении туда, где его кинули.