«Удивлён по-спортивному». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил возможное назначение главного тренера «Пари НН» и молодежной сборной России на пост наставника «Локомотива».

Удивлён по-спортивному. Меня возмущает: работаешь в команде и молодёжной сборной, так ещё рассматриваешь предложения. По совести, человек должен сказать: «Вы извините, но я работаю в Нижнем Новгороде, ещё и в молодёжной команде». Это ненормально. В Европе такого нет. Но в нашей огромной стране такое происходит.