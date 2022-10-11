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«Удивлён по-спортивному». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве»

вчера, 17:18

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил возможное назначение главного тренера «Пари НН» и молодежной сборной России Михаила Галактионова на пост наставника «Локомотива».

Удивлён по-спортивному. Меня возмущает: работаешь в команде и молодёжной сборной, так ещё рассматриваешь предложения. По совести, человек должен сказать: «Вы извините, но я работаю в Нижнем Новгороде, ещё и в молодёжной команде». Это ненормально. В Европе такого нет. Но в нашей огромной стране такое происходит.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 19:26
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:26
«Удивлён по-спортивному». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:09
Мостовой просто завидует
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:08
Человеку 3-ю работу предлагают, а Мост по прежнему остаётся болтуном на Матче. Зависть и негатив - это плохая штука со стороны Моста. Он игрок был выдающийся, но как человек с гнильцой.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:40, ред.
А чего собственно нет в Европе?

Вот недавний пример Грэм Поттер. Работал спокойно в Брайтоне, а тут раз его в Челси позвали и что он ответил? Прикинь Мостовой он согласился!!! Да вообще-то по всему миру так.

У Мостовова совсем крышак поехал? Походу да.

А молодёжная сборная тут вообще каким боком?
Карпин тоже совмещает, и что? Да сейчас период в нашем футболе такой, что если не будешь совмещать закиснешь нахрен.

Я сейчас не то, что я жду Галактионова в Локо, наоборот своего железнодорожника хочется видеть, но Мостовой реально бред несёт постоянно, надоел уже.

Не даром говорят «Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения».

Все его знали как отличного футболиста, одного из лучших, если не лучшего российского игрока, а как открыл рот так аж противно про него слышать.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:25
какое твоё дело сидит там на матче и всех критикует блин
Гость
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