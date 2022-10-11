«Удивлён по-спортивному». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил возможное назначение главного тренера «Пари НН» и молодежной сборной России Михаила Галактионова на пост наставника «Локомотива».
Удивлён по-спортивному. Меня возмущает: работаешь в команде и молодёжной сборной, так ещё рассматриваешь предложения. По совести, человек должен сказать: «Вы извините, но я работаю в Нижнем Новгороде, ещё и в молодёжной команде». Это ненормально. В Европе такого нет. Но в нашей огромной стране такое происходит.
Вот недавний пример Грэм Поттер. Работал спокойно в Брайтоне, а тут раз его в Челси позвали и что он ответил? Прикинь Мостовой он согласился!!! Да вообще-то по всему миру так.
У Мостовова совсем крышак поехал? Походу да.
А молодёжная сборная тут вообще каким боком?
Карпин тоже совмещает, и что? Да сейчас период в нашем футболе такой, что если не будешь совмещать закиснешь нахрен.
Я сейчас не то, что я жду Галактионова в Локо, наоборот своего железнодорожника хочется видеть, но Мостовой реально бред несёт постоянно, надоел уже.
Не даром говорят «Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения».
Все его знали как отличного футболиста, одного из лучших, если не лучшего российского игрока, а как открыл рот так аж противно про него слышать.
Вот недавний пример Грэм Поттер. Работал спокойно в Брайтоне, а тут раз его в Челси позвали и что он ответил? Прикинь Мостовой он согласился!!! Да вообще-то по всему миру так.
У Мостовова совсем крышак поехал? Походу да.
А молодёжная сборная тут вообще каким боком?
Карпин тоже совмещает, и что? Да сейчас период в нашем футболе такой, что если не будешь совмещать закиснешь нахрен.
Я сейчас не то, что я жду Галактионова в Локо, наоборот своего железнодорожника хочется видеть, но Мостовой реально бред несёт постоянно, надоел уже.
Не даром говорят «Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения».
Все его знали как отличного футболиста, одного из лучших, если не лучшего российского игрока, а как открыл рот так аж противно про него слышать.