Колосков: «ЦСКА и „Спартак“ — равные команды»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится в рамках 13-го тура РПЛ.
«Для меня в дерби ЦСКА — „Спартак“ нет предпочтений. Но смотреть буду с удовольствием — команды действительно сейчас на подъеме, хорошо играют. Порой они показывают настоящий современный футбол, с хорошим уровнем мастерства и атакующей тактикой. Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и „Спартак“ — равные команды», — заявил Колосков.
Над реализацией надо серьезно работать армейцам, иначе так и будут даже с аутсайдерами терять очки.
Над реализацией надо серьезно работать армейцам, иначе так и будут даже с аутсайдерами терять очки.
Причём не важно какое место занимает та или иная команда, в какой они форме и кто играет. Победа может быть минимальный, разгромной, результативная ничья или унылый безголевой матч, который был не так давно.
Многое будет зависеть от настроя команды в начале матча, как говориться лишь бы не перегореть.
Если рассматривать как выглядят команды, то Спартак если поймает кураж, то бежит вперёд, но с сильными командами возникают серьёзные проблемы. В этом как мне кажется шанс для армейцев. ЦСКА более организованная и сбалансированная команда на сегодняшний день. У них задача закрыть лидеров, а дальше оборона Спартака начнёт ошибаться. Вратарская линия тоже на стороне армейцев, Акинфеев куда то выбросил свой паспорт и по прежнему надёжен, а у Спартака любой вратарь может как спасти, так и изрядно начудить.
Вроде по всем раскладам должны побеждать армейцы, но это дерби и результат может быть любой и непредсказуемый.
Причём не важно какое место занимает та или иная команда, в какой они форме и кто играет. Победа может быть минимальный, разгромной, результативная ничья или унылый безголевой матч, который был не так давно.
Многое будет зависеть от настроя команды в начале матча, как говориться лишь бы не перегореть.
Если рассматривать как выглядят команды, то Спартак если поймает кураж, то бежит вперёд, но с сильными командами возникают серьёзные проблемы. В этом как мне кажется шанс для армейцев. ЦСКА более организованная и сбалансированная команда на сегодняшний день. У них задача закрыть лидеров, а дальше оборона Спартака начнёт ошибаться. Вратарская линия тоже на стороне армейцев, Акинфеев куда то выбросил свой паспорт и по прежнему надёжен, а у Спартака любой вратарь может как спасти, так и изрядно начудить.
Вроде по всем раскладам должны побеждать армейцы, но это дерби и результат может быть любой и непредсказуемый.