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Колосков: «ЦСКА и „Спартак“ — равные команды»

вчера, 15:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится в рамках 13-го тура РПЛ.

«Для меня в дерби ЦСКА — „Спартак“ нет предпочтений. Но смотреть буду с удовольствием — команды действительно сейчас на подъеме, хорошо играют. Порой они показывают настоящий современный футбол, с хорошим уровнем мастерства и атакующей тактикой. Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и „Спартак“ — равные команды», — заявил Колосков.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:04
Игра рассудит!
pomor45
pomor45
вчера в 19:22
Оценил, называется: "Порой они показывают настоящий современный футбол, с хорошим уровнем мастерства и атакующей тактикой". Порой, а чаще ничего не показывают.
ABir
ABir ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:19
За вратарской линией очень интересно будет понаблюдать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:18
Я люблю короткие тексты. Всё дело в психологии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:55
Прежде всего это "Дерби всея Руси" и прогнозировать кто победит дело не благодарное.
Причём не важно какое место занимает та или иная команда, в какой они форме и кто играет. Победа может быть минимальный, разгромной, результативная ничья или унылый безголевой матч, который был не так давно.
Многое будет зависеть от настроя команды в начале матча, как говориться лишь бы не перегореть.
Если рассматривать как выглядят команды, то Спартак если поймает кураж, то бежит вперёд, но с сильными командами возникают серьёзные проблемы. В этом как мне кажется шанс для армейцев. ЦСКА более организованная и сбалансированная команда на сегодняшний день. У них задача закрыть лидеров, а дальше оборона Спартака начнёт ошибаться. Вратарская линия тоже на стороне армейцев, Акинфеев куда то выбросил свой паспорт и по прежнему надёжен, а у Спартака любой вратарь может как спасти, так и изрядно начудить.
Вроде по всем раскладам должны побеждать армейцы, но это дерби и результат может быть любой и непредсказуемый.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:33
По игре вроде равные. Но вот в плане реализации армейцы явно Спартаку уступают, да и не только Спартаку. Если бы Чалов бережнее относился к своим стопроцентным моментам , давно бы в лидерах среди бомбардиров ходил. Но и другие мажут безбожно : и Медина, и Караскаль , Обляков, Зайнутдинову вообще в штрафной делать нечего, только путается под ногами. Чалов лупит со всей дури строго во вратаря , как биатлонист в десяточку лупит, причем чаще всего не поднимая головы.
Над реализацией надо серьезно работать армейцам, иначе так и будут даже с аутсайдерами терять очки.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:54
В слове ЦСКА - четыре буквы, а в слове Спартак - семь, какие же они равные?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Согласен,по составу равные !
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