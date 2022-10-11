Тарханов: «При Галактионове молодёжь „Локомотива“ будет прогрессировать»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».
«Думаю, что это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. Мне кажется, при нем молодые футболисты „Локомотива“ будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас», — сказал Тарханов.
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