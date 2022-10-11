Тарханов: «При Галактионове молодёжь „Локомотива“ будет прогрессировать»

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вчера, 16:54

Российский тренер прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива».

«Думаю, что это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. Мне кажется, при нем молодые футболисты „Локомотива“ будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас», — сказал Тарханов.