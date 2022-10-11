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Тарханов: «При Галактионове молодёжь „Локомотива“ будет прогрессировать»

вчера, 16:54

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Думаю, что это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. Мне кажется, при нем молодые футболисты „Локомотива“ будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас», — сказал Тарханов.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 20:03
Тарханову откуда это знать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:06
У нас точно "эстонское" руководство - уже вторник, в конце недели тур, а мы всё на стоп-кране. Выбрать не могут.
"В женихах, как в сору, роемся"(с) что ли?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:59
Ну очень запоздалая информация.
Уже в НН объявили, что его не отпустят, а они всё рассуждают.
Гость
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