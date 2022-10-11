Малком высказался относительно возможного выступления за сборную России

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вчера, 11:41

Бразильский форвард «Зенита» высказался о том, что он может сменить гражданство и начать выступать за сборную России.

«Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за „Зенит“, приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи», — сказал Малком.