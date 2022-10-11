Малком высказался относительно возможного выступления за сборную России

Бразильский форвард «Зенита» Малком высказался о том, что он может сменить гражданство и начать выступать за сборную России.
«Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за „Зенит“, приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи», — сказал Малком.
Но для этого должно сойтись две причины в одну.
Первое то, что он так и не будет вызван под цвета сборной Бразилии в ближайшие годы. Малкому и Клаудиньо уже по 25 лет.
Второе всё будет зависть от того будет ли сборная России допущена до официальных турниров.
Так, что сейчас Малкому и Клаудиньо смысла нет менять спортивное гражданство. Можно упустить мечту всей жизни любого бразильца сыграть на крупном турнире в жёлтых цветах.
Так, что сейчас нет смысла даже задавать им этот вопрос.
Но для этого должно сойтись две причины в одну.
Первое то, что он так и не будет вызван под цвета сборной Бразилии в ближайшие годы. Малкому и Клаудиньо уже по 25 лет.
Второе всё будет зависть от того будет ли сборная России допущена до официальных турниров.
Так, что сейчас Малкому и Клаудиньо смысла нет менять спортивное гражданство. Можно упустить мечту всей жизни любого бразильца сыграть на крупном турнире в жёлтых цветах.
Так, что сейчас нет смысла даже задавать им этот вопрос.