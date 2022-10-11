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Малком высказался относительно возможного выступления за сборную России

вчера, 11:41

Бразильский форвард «Зенита» Малком высказался о том, что он может сменить гражданство и начать выступать за сборную России.

«Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за „Зенит“, приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи», — сказал Малком.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:06
)
Elliada
Elliada
вчера в 18:04
Скоро будет в сборной новый игрок Филипп Малкин
112910415
112910415
вчера в 16:26
это шанс !
многие яркие футболисты никогда не играли с Киргизией ! )
LOpp
LOpp
вчера в 13:41
Малком еще не стал игроком сборной России, но его уже там не любят.

9yjzrtacpd83
9yjzrtacpd83
вчера в 13:05
Зачем эту тему муссировать
Asper
Asper
вчера в 12:57
Сейчас-то смысл о сборной думать)
Мечтает с киргизами пошпилить, что ль?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:45
Когда сборную России допустят до международных матчей, Малколм будет уже давно на пенсии.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:29
Спросили, лишь бы спросить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:56
Если Малком получит российское гражданство, сразу оговорюсь, что оно нужно только для того, что бы не считаться легионером, так же как и Клаудиньо, то со временем он сможет сыграть за сборную России.
Но для этого должно сойтись две причины в одну.
Первое то, что он так и не будет вызван под цвета сборной Бразилии в ближайшие годы. Малкому и Клаудиньо уже по 25 лет.
Второе всё будет зависть от того будет ли сборная России допущена до официальных турниров.
Так, что сейчас Малкому и Клаудиньо смысла нет менять спортивное гражданство. Можно упустить мечту всей жизни любого бразильца сыграть на крупном турнире в жёлтых цветах.
Так, что сейчас нет смысла даже задавать им этот вопрос.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:54
А играть ,с кем?! Санации, мать их!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:43
Может и такое случится.
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