Шикунов: «Карпин хорошо выстроил „Ростов“»

Экс-спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов оценил игру желто-синих в матче против «Краснодара» (3:2).

Это был просто потрясающий матч. Сумасшедшая интрига и развязка. Просто топ. Непонятно, как «Краснодар» отдал этот матч. «Ростов» во втором начал давить и команда Сторожука просто посыпалась. Плюс сказалось на игру глупое удаление Кайо. Это ненормальная ситуация. Как так можно играть. У «Ростова» хороший, добротный состав подобрался. Георгиевич их очень хорошо выстроил. Команда никого не боится. Главный тренер передал им этот дух. Они выходят и играют. В этом отношении «Ростов» хорош. Просто играют и получают удовольствие. Думаю, что «Ростову» вполне по силам побороться за тройку. Очень нравится игра команды сейчас.