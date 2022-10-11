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Шикунов: «Карпин хорошо выстроил „Ростов“»

вчера, 12:52
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов оценил игру желто-синих в матче против «Краснодара» (3:2).

Это был просто потрясающий матч. Сумасшедшая интрига и развязка. Просто топ. Непонятно, как «Краснодар» отдал этот матч. «Ростов» во втором начал давить и команда Сторожука просто посыпалась. Плюс сказалось на игру глупое удаление Кайо. Это ненормальная ситуация. Как так можно играть. У «Ростова» хороший, добротный состав подобрался. Георгиевич их очень хорошо выстроил. Команда никого не боится. Главный тренер передал им этот дух. Они выходят и играют. В этом отношении «Ростов» хорош. Просто играют и получают удовольствие. Думаю, что «Ростову» вполне по силам побороться за тройку. Очень нравится игра команды сейчас.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:15
Здесь можно согласиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:40
С ним не поспорить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:33
Цыплят будем считать по осени!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:00, ред.
Ростов в полном порядке. Ему бы ещё качественное усиление хотя-бы пару игроков, можно было и побороться за тройку в конце сезона.
drug01
drug01
вчера в 12:59
Работа тренера видна!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:58
Весна все покажет
Гость
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