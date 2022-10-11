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Орлов: «Цорн и Циннбауэр отбросили „Локомотив“ на год назад»

вчера, 12:30

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке из «Локомотива» главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Слава богу, отмучился „Локомотив“. Москвичи освободились от немецкого ига. Матч с „Сочи“ — это нечто. Ну никакой игровой дисциплины. Ужас! Никакого взаимопонимания с тренером... Кто вместо Циннбауэра? Говорят о Семине? А почему бы и нет? Главное — ему надо создать условия, доверять и укрепить состав. Вы же видите, что произошло с футболистами „Локо“.

Почему перестал расти Баринов? Закис! Про него говорили, что это опора сборной. Надежда. Но немецкая бригада вообще не способствовала тому, чтобы он прибавил. Да все закисли... Что натворили эти немцы... Они отбросили „Локо“ на год назад! Семин — тонкий психолог. Он-то найдет подход к подопечным. Даже не сомневаюсь. Опыт у него колоссальный. Говорят еще и про Талалаева? Могут и его позвать. Но есть, например, и Кержаков. Чем не кандидатура? Авторитетный специалист», – сказал Орлов.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:01
Разве Орлов ещё комментирует?
Сто лет не слышал

Одно его "чем ответит Зенит" чего стоит..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22
«Машина времени» Герберт Уэллс
1895 год

"Цорн и Циннбауэр" Г.С.Орлов
2021 год
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 16:58
Как не крути но и у игроков должно быть желание играть достойно за свой клуб и не надо спихивать всё на тренера....здесь вина абсолютно всей команды
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:23
на год?
у нас весь футбол на 20 лет запаздывает
клоунада
dok66
dok66
вчера в 15:02
Какой там год , годы ! Конечно , если придет сильный мотиватор , и сможет вдохнуть уверенность и сделает команду , может в следующем сезоне и начнется подъем . А сейчас задача номер один - остаться в пердиве .
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:30
бесплатное путишевстие во времене. не так уж и плохо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:26
Кержаков, когда стал авторитетным специалистом?).
У Палыча на поле будет 10 Бариновых..). Талалаева в очередь! Как будто за водкой полез в горбачевские времена по головам). Галактикуса начальство говорит такая корова нужна самому!). Остаётся Юран!
Сперва к психиатру). За разрешением.
Остановлюсь на нем).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:21
Без умозаключений гены никто ничего бы не понял.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 14:05
Цорн разваливает уже вторую команду и хоть бы хны. Вообще никаких последствия для себя не имеет. Неужели кумовство настолько высокого уровня достигло...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:36
Немчура отбросили команду с верхов в глубокую яму. Не факт , что сезона хватит на восстановление. Игроков действительно многих можно просто не узнать. Баринов так то звездой не был , а сейчас - это просто игрок уровня ниже среднего.Надеюсь , что новое руководство выберет правильный вектор развития, и мы вновь увидим крепкий Локомотив , борющийся за самые высокие места.
LOpp
LOpp
вчера в 13:35
для возникновение конкуренции в РПЛ, хорошо бы Цорна пристроить в Зенит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:11
Надо бы наказать еще того, кто их брал.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:01
acpcf79ckvvx
acpcf79ckvvx
вчера в 13:00
Крушение стало сильным....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:00
Эти твари ещё и руки погрели
ОПС
ОПС
вчера в 13:00
Надо было раньше их убрать без всякой неустойки.
shlomo
shlomo
вчера в 12:53
Лучше поздно, чем никогда? Кто-то с Тамарой ходит парой, а вот Йозеф с Томасом парой ушли... Смена машиниста: кто возглавит и какие у Локо есть варианты?

Есть стандартный – вернуть Палыча ( который вроде бы уже изъявил желание принять команду) и попробовать снова исправить то, что наломали предшественники. Вариант рабочий, проверенный временем, но лично у меня есть сомнения, что нынешнее руководство московской команды, полюбившей эксперименты с максимально непредсказуемым финалом, на него пойдёт.

Вариант номер два – дать шанс отечественным тренерам, которые по тем или иным причинам сейчас сидят без работы. Например, Сергей Юран точно добавит движения на тренерской позиции (и с большой вероятностью будет кидаться пластиковыми бутылками с водой или в своих футболистов, или в чужих....: ). Есть Талалаев и Кержаков....

Пи.Си. Я бы еще с большим желанием выгнал в за шею этих чудаков на букву "М": Леонченко и Путника... Они ведь тоже соавторы отрицательного результата Локомотива....
CTePx
CTePx
вчера в 12:41
Он прав, Палыч точно поднимет клуб!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:40
Хорошо, что хоть совсем не выбросили
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