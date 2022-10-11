Орлов: «Цорн и Циннбауэр отбросили „Локомотив“ на год назад»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке из «Локомотива» главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
«Слава богу, отмучился „Локомотив“. Москвичи освободились от немецкого ига. Матч с „Сочи“ — это нечто. Ну никакой игровой дисциплины. Ужас! Никакого взаимопонимания с тренером... Кто вместо Циннбауэра? Говорят о Семине? А почему бы и нет? Главное — ему надо создать условия, доверять и укрепить состав. Вы же видите, что произошло с футболистами „Локо“.
Почему перестал расти Баринов? Закис! Про него говорили, что это опора сборной. Надежда. Но немецкая бригада вообще не способствовала тому, чтобы он прибавил. Да все закисли... Что натворили эти немцы... Они отбросили „Локо“ на год назад! Семин — тонкий психолог. Он-то найдет подход к подопечным. Даже не сомневаюсь. Опыт у него колоссальный. Говорят еще и про Талалаева? Могут и его позвать. Но есть, например, и Кержаков. Чем не кандидатура? Авторитетный специалист», – сказал Орлов.
Есть стандартный – вернуть Палыча ( который вроде бы уже изъявил желание принять команду) и попробовать снова исправить то, что наломали предшественники. Вариант рабочий, проверенный временем, но лично у меня есть сомнения, что нынешнее руководство московской команды, полюбившей эксперименты с максимально непредсказуемым финалом, на него пойдёт.
Вариант номер два – дать шанс отечественным тренерам, которые по тем или иным причинам сейчас сидят без работы. Например, Сергей Юран точно добавит движения на тренерской позиции (и с большой вероятностью будет кидаться пластиковыми бутылками с водой или в своих футболистов, или в чужих....: ). Есть Талалаев и Кержаков....
Пи.Си. Я бы еще с большим желанием выгнал в за шею этих чудаков на букву "М": Леонченко и Путника... Они ведь тоже соавторы отрицательного результата Локомотива....
Есть стандартный – вернуть Палыча ( который вроде бы уже изъявил желание принять команду) и попробовать снова исправить то, что наломали предшественники. Вариант рабочий, проверенный временем, но лично у меня есть сомнения, что нынешнее руководство московской команды, полюбившей эксперименты с максимально непредсказуемым финалом, на него пойдёт.
Вариант номер два – дать шанс отечественным тренерам, которые по тем или иным причинам сейчас сидят без работы. Например, Сергей Юран точно добавит движения на тренерской позиции (и с большой вероятностью будет кидаться пластиковыми бутылками с водой или в своих футболистов, или в чужих....: ). Есть Талалаев и Кержаков....
Пи.Си. Я бы еще с большим желанием выгнал в за шею этих чудаков на букву "М": Леонченко и Путника... Они ведь тоже соавторы отрицательного результата Локомотива....
У Палыча на поле будет 10 Бариновых..). Талалаева в очередь! Как будто за водкой полез в горбачевские времена по головам). Галактикуса начальство говорит такая корова нужна самому!). Остаётся Юран!
Сперва к психиатру). За разрешением.
Остановлюсь на нем).
У Палыча на поле будет 10 Бариновых..). Талалаева в очередь! Как будто за водкой полез в горбачевские времена по головам). Галактикуса начальство говорит такая корова нужна самому!). Остаётся Юран!
Сперва к психиатру). За разрешением.
Остановлюсь на нем).