«Мне такая история не нравится». Губерниев — о Дзюбе в Госдуме

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах Александра Шуплякова, первого тренера нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы, который заявил, что после окончания карьеры футболист может стать депутатом.
Для того чтобы оказаться в Госдуме, после футбола нужно заняться общественной или политической деятельностью. И тут не хватит только быть в партийных списках. Нужно хотя бы выиграть выборы. А вот за красивые глаза брать человека в Госдуму... Мне такая история не нравится. И в данной ситуации тренер рассуждает так: мне бы такую работу, чтобы поменьше работать.
А всё остальное-пустопорожняя болтовня,ибо никто не может прогнозировать как свой жизненный путь,так и чужой.И это-вне зависимости от отношения к персоналиям. "Не властны мы в самих себе,и в молодые наши лета даём поспешные обеты-смешные может быть всевидящей судьбе!". Ф.Тютчев
А всё остальное-пустопорожняя болтовня,ибо никто не может прогнозировать как свой жизненный путь,так и чужой.И это-вне зависимости от отношения к персоналиям. "Не властны мы в самих себе,и в молодые наши лета даём поспешные обеты-смешные может быть всевидящей судьбе!". Ф.Тютчев
1.Что у Дзюбы очень красивые глаза.
2.Что все депутаты живут озвученным Губерниевым принципом "У меня такая работа, чтобы поменьше работать."
1.Что у Дзюбы очень красивые глаза.
2.Что все депутаты живут озвученным Губерниевым принципом "У меня такая работа, чтобы поменьше работать."
Дзюбу пиарят и тут на сайте и в других по заказу гос думы,может даже платят за это.
В Думе Роднина и другие открыто сказала,что они ждут этого рукоблуда но не знаю для каких целей,может кто знает?
Дзюбу пиарят и тут на сайте и в других по заказу гос думы,может даже платят за это.
В Думе Роднина и другие открыто сказала,что они ждут этого рукоблуда но не знаю для каких целей,может кто знает?