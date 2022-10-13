«Мне такая история не нравится». Губерниев — о Дзюбе в Госдуме

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах Александра Шуплякова, первого тренера нападающего «Аданы Демирспор» , который заявил, что после окончания карьеры футболист может стать депутатом.

Для того чтобы оказаться в Госдуме, после футбола нужно заняться общественной или политической деятельностью. И тут не хватит только быть в партийных списках. Нужно хотя бы выиграть выборы. А вот за красивые глаза брать человека в Госдуму... Мне такая история не нравится. И в данной ситуации тренер рассуждает так: мне бы такую работу, чтобы поменьше работать.