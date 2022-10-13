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«Мне такая история не нравится». Губерниев — о Дзюбе в Госдуме

вчера, 23:02

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах Александра Шуплякова, первого тренера нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы, который заявил, что после окончания карьеры футболист может стать депутатом.

Для того чтобы оказаться в Госдуме, после футбола нужно заняться общественной или политической деятельностью. И тут не хватит только быть в партийных списках. Нужно хотя бы выиграть выборы. А вот за красивые глаза брать человека в Госдуму... Мне такая история не нравится. И в данной ситуации тренер рассуждает так: мне бы такую работу, чтобы поменьше работать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:03
Кто такой Шупляков.чтобы САМ Губерниев подкинул нам тему обсуждения о будущем Артёмки??? НИКТО!!!
А всё остальное-пустопорожняя болтовня,ибо никто не может прогнозировать как свой жизненный путь,так и чужой.И это-вне зависимости от отношения к персоналиям. "Не властны мы в самих себе,и в молодые наши лета даём поспешные обеты-смешные может быть всевидящей судьбе!". Ф.Тютчев
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:51
Из прочитанных высказываний Губерниева следует что он считает :
1.Что у Дзюбы очень красивые глаза.
2.Что все депутаты живут озвученным Губерниевым принципом "У меня такая работа, чтобы поменьше работать."
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
сегодня в 07:00
Там и так 77ков полно
p4rr96td9zqz
p4rr96td9zqz
сегодня в 02:40
А чё, они там все тем же в принципе занимаются, чем и Рукаку на видео
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:12
Он- бревно не успеет стать депутатом.
Дзюбу пиарят и тут на сайте и в других по заказу гос думы,может даже платят за это.
В Думе Роднина и другие открыто сказала,что они ждут этого рукоблуда но не знаю для каких целей,может кто знает?
Gahi
Gahi
сегодня в 00:11, ред.
Каждый должен заниматься своим делом, а не умничать.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:39
Губерниева губернатором? Губу пусть закатает ))
Futurista
Futurista
вчера в 23:17
Губерниев тоже небось хочет депутатом...хотя бы губернии...
memphis
memphis
вчера в 23:13
Губер сказал адекватную вещь? Алилуйя!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:03
Дзюбу в президенты!
Гость
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