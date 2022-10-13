Защитник «Ростова» Сильянов: «Хочется первое место в таблице РПЛ»

Защитник «Ростова» Александр Сильянов надеется, что его команда займёт первое место в Российской Премьер-Лиге.
Хочется первое место в таблице. Посмотрим, как будет. Как игроки проводят время на выходных? Хорошо проводят, а подробности — в тайне (смеется).
На данный момент «Ростов» идёт на 2-м месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на 5 очков.
Зенит станет чемпионом, а за остальные места будет серьёзная борьба
Хорошо что Ростов участвует в этой борьбе
Зенит станет чемпионом, а за остальные места будет серьёзная борьба
Хорошо что Ростов участвует в этой борьбе