Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Защитник «Ростова» Сильянов: «Хочется первое место в таблице РПЛ»

вчера, 21:05

Защитник «Ростова» Александр Сильянов надеется, что его команда займёт первое место в Российской Премьер-Лиге.

Хочется первое место в таблице. Посмотрим, как будет. Как игроки проводят время на выходных? Хорошо проводят, а подробности — в тайне (смеется).

На данный момент «Ростов» идёт на 2-м месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на 5 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Онопко поделился воспоминаниями о начале карьеры
Сегодня, 11:15
Радимов: «„Пари НН“ в этом году играет в довольно неплохой футбол»
Сегодня, 10:43
Уткин: «Талалаев принял вполне мужицкое решение»
Сегодня, 09:27
Газзаев: «Дерби — это матч всероссийского масштаба»
Сегодня, 09:13
Григорян: «Считаю Талалаева одним из сильнейших тренеров в России»
Сегодня, 00:30
Кечинов назвал сборную, за которую будет болеть на чемпионате мира
Вчера, 23:38
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:46
Хорошее желание, осталось в каждом матче обыгрывать своих соперников и будет цель достигнута. Удачи 🏆
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:44
Если хорошо провести время на выходных, то на следующий день будет не до первого места.
drug01
drug01
вчера в 21:19
Губа не дура!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:15
То что хочется забраться на 1 место это похвально. Но к сожалению не реально
Зенит станет чемпионом, а за остальные места будет серьёзная борьба
Хорошо что Ростов участвует в этой борьбе
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:08
Осталось им совсем не много
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 