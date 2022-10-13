Защитник «Ростова» Сильянов: «Хочется первое место в таблице РПЛ»

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вчера, 21:05

Защитник «Ростова» надеется, что его команда займёт первое место в Российской Премьер-Лиге.

Хочется первое место в таблице. Посмотрим, как будет. Как игроки проводят время на выходных? Хорошо проводят, а подробности — в тайне (смеется).