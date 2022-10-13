Канчельскис: «Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро»

Бывший футболист сборной России высказался на тему Fan ID.

Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово. Мы же любим отличаться умом и сообразительностью — нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.

Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие. А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию — зачем? Может, еще паспорт им отправить? Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот.