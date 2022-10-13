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Канчельскис: «Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро»

вчера, 20:21

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался на тему Fan ID.

Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово. Мы же любим отличаться умом и сообразительностью — нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.

Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие. А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию — зачем? Может, еще паспорт им отправить? Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:55
Как всегда высказался...всё по доброму...с позитивом...с оптимизмом...с уважением...
Vave666
Vave666
вчера в 23:22
Я бы оформил, но не ходил))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:22
Долой FAN ID !!!!!
ABir
ABir
вчера в 21:12
Точно идиот придумал
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:10
А,предлагали?))))
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:43
Он имел в виду ему 10 тыс.€)...набухался и мечтает...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:30
Просто у него нет 10 тыс. евро.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:27
Люди в МФЦ бесплатно ходят, а ему 10 тыс. евро подавай))Может еще лимузин?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:26
Он может и прав, но слишком неуклюже всё изложил.
Гость
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