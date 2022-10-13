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Терюшков: «Наверное, в Госдуме Дзюба отвечал бы за спортивную составляющую»

вчера, 21:13

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поделился мнением о словах Александра Шуплякова, первого тренера нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы, который заявил, что после окончания карьеры футболист может стать депутатом.

Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют.

Не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы для Госдумы. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю. Люди голосуют за те вещи, которые чувствуют.

Наверное, в Госдуме Дзюба отвечал бы за спортивную составляющую. Артем всю свою жизнь посвятил спорту и футболу. Что делать дальше — выбирать ему.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 10:29
Заведующий дроч-комнаты
DaslerU
DaslerU
вчера в 23:02
Там и без него хватает "умников". Может хватит уже тащить в ГД спортсменов и скоморохов?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:04
В думе немало таких как рукоблуд поэтому лично я не удивлюсь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:53
В думе кресло мягче, чем лавка в Турции!
memphis
memphis
вчера в 21:33
Дзюбу в губеры Питера)))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:16
Возможно все, но Дзюба не тот
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:16
Не вовремя этот человек высказал
Гость
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