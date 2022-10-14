Лапорта сообщил, что полностью доверяет Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал главного тренера команды Хави на фоне неудачного выступления в Лиге чемпионов.
«Доверие к Хави непоколебимо, он прекрасный человек. Болельщики верят в нашего тренера, мы способны конкурировать с топ-клубами Европы. Хави станет еще лучше и сделает команду успешной», – сказал Лапорта.
- А чудеса случаются?
- Случаются. Но только с теми, кто в них верит.
- А с теми, кто не верит?
- А с теми, кто не верит, случаются события, не подлежащие рациональному объяснению....
Как говорил Конфуций, если бежишь перед паровозом, то умрешь уставшим. А если бежишь за паровозом, то просто устанешь. Первый вывод: рядом с паровозом лучше не бегать..... второй, лучших оправданий, чем обвинения, пока ещё не придумали (не обижайтесь).....
- А чудеса случаются?
- Случаются. Но только с теми, кто в них верит.
- А с теми, кто не верит?
- А с теми, кто не верит, случаются события, не подлежащие рациональному объяснению....
Как говорил Конфуций, если бежишь перед паровозом, то умрешь уставшим. А если бежишь за паровозом, то просто устанешь. Первый вывод: рядом с паровозом лучше не бегать..... второй, лучших оправданий, чем обвинения, пока ещё не придумали (не обижайтесь).....