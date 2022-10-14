Лапорта сообщил, что полностью доверяет Хави

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вчера, 17:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал главного тренера команды на фоне неудачного выступления в Лиге чемпионов.

«Доверие к Хави непоколебимо, он прекрасный человек. Болельщики верят в нашего тренера, мы способны конкурировать с топ-клубами Европы. Хави станет еще лучше и сделает команду успешной», – сказал Лапорта.