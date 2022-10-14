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Лапорта сообщил, что полностью доверяет Хави

вчера, 17:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал главного тренера команды Хави на фоне неудачного выступления в Лиге чемпионов.

«Доверие к Хави непоколебимо, он прекрасный человек. Болельщики верят в нашего тренера, мы способны конкурировать с топ-клубами Европы. Хави станет еще лучше и сделает команду успешной», – сказал Лапорта.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:50
Он появился после ухода Кумана, с тех пор немного времени прошло....надо оставить,. каждый раз менять тренера нет смысла.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:28
Он уже достиг своего потолка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:23
Нет пока повода не доверять ему .
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:38
Это хорошо что доверяет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:00
Надо смотреть по итогам и принимать решение.
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:58
Добра Вам!

- А чудеса случаются?
- Случаются. Но только с теми, кто в них верит.
- А с теми, кто не верит?
- А с теми, кто не верит, случаются события, не подлежащие рациональному объяснению....

Как говорил Конфуций, если бежишь перед паровозом, то умрешь уставшим. А если бежишь за паровозом, то просто устанешь. Первый вывод: рядом с паровозом лучше не бегать..... второй, лучших оправданий, чем обвинения, пока ещё не придумали (не обижайтесь).....
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:44
Хорошо когда доверяют
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:33
Как уже было сказано это в рамках правил. Можете попробовать играть похоже или так же - это не возбраняется, так что тут дело Ваше.
Гость
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