«Спартак» и ЦСКА интересуются полузащитником сборной Израиля

1665574635

вчера, 14:37

«Спартак» и ЦСКА интересуются капитаном «Маккаби» Хайфа .

ЦСКА хотел взять игрока в аренду еще 2 года назад и продолжает за ним следить. На этот раз клуб может оформить полноценный трансфер в январе.

«Спартак» также заинтересован в игроке сборной Израиля.