«Спартак» и ЦСКА интересуются полузащитником сборной Израиля

«Спартак» и ЦСКА интересуются капитаном «Маккаби» Хайфа Нетой Лави.
ЦСКА хотел взять игрока в аренду еще 2 года назад и продолжает за ним следить. На этот раз клуб может оформить полноценный трансфер в январе.
«Спартак» также заинтересован в игроке сборной Израиля.
Кстати мне как то на полном серьёзе это доказывали. Даже по-моему этот же пользователь.
Кстати мне как то на полном серьёзе это доказывали. Даже по-моему этот же пользователь.
Зато щас уголёк на угольке!!!
Зато щас уголёк на угольке!!!
«Зенит» интересуется игроком молодёжной сборной Израиля
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1325833/gluh-oskar-zenit 15.08.2022
Память вернулась?
«Зенит» интересуется игроком молодёжной сборной Израиля
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1325833/gluh-oskar-zenit 15.08.2022
Память вернулась?