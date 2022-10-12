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«Спартак» и ЦСКА интересуются полузащитником сборной Израиля

вчера, 14:37

«Спартак» и ЦСКА интересуются капитаном «Маккаби» Хайфа Нетой Лави.

ЦСКА хотел взять игрока в аренду еще 2 года назад и продолжает за ним следить. На этот раз клуб может оформить полноценный трансфер в январе.

«Спартак» также заинтересован в игроке сборной Израиля.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:35
Это не угольки, это просто парни на солнце перегрелись.
Кстати мне как то на полном серьёзе это доказывали. Даже по-моему этот же пользователь.
adekvat
adekvat
вчера в 16:54
Пугачева туда, Лави сюда.
sv_1969
sv_1969 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 16:42
Я рад за них)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:31
Ну хотя бы дедушку с днём рождения не поздравляли в апреле месяце!
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:16
Неее...Короткая память то! Они когда то кричали - В цветах "Зенита" нет чёрного!
Зато щас уголёк на угольке!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:32
Надо брать....)
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:23
я думол тем, что вчера двушку старой Сеньоре загрузил
dok66
dok66
вчера в 15:16
Интересуются , это ж хорошо .
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:03
До Зенита?
«Зенит» интересуется игроком молодёжной сборной Израиля
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1325833/gluh-oskar-zenit 15.08.2022

Память вернулась?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:41
Докатились, блин...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 14:40
А что - в КС игроки закончились? Или просто ЦСКА назло?
Гость
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