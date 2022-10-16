Смородская: «Не думаю, что приход Лоськова и Пашинина как-то поможет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение и в тренерский штаб железнодорожников.

Не вижу в возвращении Лоськова и Пашинина никакого смысла. Надо искать какие-то новые подходы. Пытаются использовать то, что придумано сто лет назад. Это мое мнение. Может, я и не права. Не думаю, что это как-то поможет сейчас.