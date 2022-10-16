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Смородская: «Не думаю, что приход Лоськова и Пашинина как-то поможет»

вчера, 14:43

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

Не вижу в возвращении Лоськова и Пашинина никакого смысла. Надо искать какие-то новые подходы. Пытаются использовать то, что придумано сто лет назад. Это мое мнение. Может, я и не права. Не думаю, что это как-то поможет сейчас.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:19
Тётя Оля как древняя бабка у подъезда на скамеечке - злая на весь мир, языком лишь бы чесать. Не уймётся никак, зараза!
andrefino13
andrefino13
вчера в 17:30
Женская фишка, идти не прямо, а по закаулкам, выдумывать на ровном месте....Велосипед придумали намного позже 100 лет ., а это чудо природы и не знает про это
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:52
Вот же иуда, как ей всё неймётся же.
Все в Локо воодушевились приходом этих парней и надеются на перемены к лучшему, а ей же надо своё жало в ход пустить.
Так вот тётя Оля возвращению Лоськова с Пашининым все рады с неподдельной радостью, а только о мысли о тебе всех тянет выругаться матом, не говоря уже о твоём камбэке. Но тебя даже не позовут.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:45
И снова ведьма
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:44
Попытка не пытка...
Гость
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