Смородская: «Не думаю, что приход Лоськова и Пашинина как-то поможет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.
Не вижу в возвращении Лоськова и Пашинина никакого смысла. Надо искать какие-то новые подходы. Пытаются использовать то, что придумано сто лет назад. Это мое мнение. Может, я и не права. Не думаю, что это как-то поможет сейчас.
Все в Локо воодушевились приходом этих парней и надеются на перемены к лучшему, а ей же надо своё жало в ход пустить.
Так вот тётя Оля возвращению Лоськова с Пашининым все рады с неподдельной радостью, а только о мысли о тебе всех тянет выругаться матом, не говоря уже о твоём камбэке. Но тебя даже не позовут.
Все в Локо воодушевились приходом этих парней и надеются на перемены к лучшему, а ей же надо своё жало в ход пустить.
Так вот тётя Оля возвращению Лоськова с Пашининым все рады с неподдельной радостью, а только о мысли о тебе всех тянет выругаться матом, не говоря уже о твоём камбэке. Но тебя даже не позовут.