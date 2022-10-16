Тихонов: «„Пари НН“ умеет обороняться»

Экс-игрок «Спартака» дал комментарий перед матчем между «Пари НН» и «Зенитом».

Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки.

«Зенит» не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку. Но «Пари НН» умеет обороняться, хоть и несколько последних игр были для них неудачными: нижегородцы сыграли с «Торпедо» на выезде вничью. Так что нужно сыграть качественно от обороны, не пропустить быстрый гол, и тогда «Пари НН» может рассчитывать не на победу, конечно, но на ничью точно.