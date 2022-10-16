Тихонов: «„Пари НН“ умеет обороняться»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал комментарий перед матчем между «Пари НН» и «Зенитом».
Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки.
«Зенит» не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку. Но «Пари НН» умеет обороняться, хоть и несколько последних игр были для них неудачными: нижегородцы сыграли с «Торпедо» на выезде вничью. Так что нужно сыграть качественно от обороны, не пропустить быстрый гол, и тогда «Пари НН» может рассчитывать не на победу, конечно, но на ничью точно.
Скоро некоторые команды будут просить не говорить за их команду.
Скоро некоторые команды будут просить не говорить за их команду.
За последние 5 матчей Пари НН забили лишь 2 мяча...
За последние 5 матчей Пари НН забили лишь 2 мяча...
Ну а так что, как бы ни крутились хозяева, они явно во многих моментах уступают Зениту. Если гостям хватит желания, то они запросто должны побеждать соперника, который находится не в лучшей форме. Дома нижегородцы редко кого-то отпускают без пропущенного гола. Наверняка и питерцы не станут исключением, тем более что оборона у них сейчас хромает....
Ну а так что, как бы ни крутились хозяева, они явно во многих моментах уступают Зениту. Если гостям хватит желания, то они запросто должны побеждать соперника, который находится не в лучшей форме. Дома нижегородцы редко кого-то отпускают без пропущенного гола. Наверняка и питерцы не станут исключением, тем более что оборона у них сейчас хромает....