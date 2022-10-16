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Тихонов: «„Пари НН“ умеет обороняться»

вчера, 13:01
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал комментарий перед матчем между «Пари НН» и «Зенитом».

Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки.

«Зенит» не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку. Но «Пари НН» умеет обороняться, хоть и несколько последних игр были для них неудачными: нижегородцы сыграли с «Торпедо» на выезде вничью. Так что нужно сыграть качественно от обороны, не пропустить быстрый гол, и тогда «Пари НН» может рассчитывать не на победу, конечно, но на ничью точно.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:59
Ничья с Питером за счастье будет для НН.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:49
Тихонов сделал прогноз... значит Зенит забьёт много и победит без проблем.
Скоро некоторые команды будут просить не говорить за их команду.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:18
Это просто слова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:14
Футбол - не только оборона....
За последние 5 матчей Пари НН забили лишь 2 мяча...
shlomo
shlomo
вчера в 13:08
Все правильно сказал Андрей... У Зенита есть один момент, из-за которого команда теряет очки. Сине-бело-голубые не лучшим образом проводят выездные встречи, хотя в домашних им нет равных. В гостях петербуржцы выиграли только половину от сыгранных матчей. Причём они потеряли очки далеко не с сильнейшими соперниками. Скорее всего, тут имеет место быть обычная недооценка противника...

Ну а так что, как бы ни крутились хозяева, они явно во многих моментах уступают Зениту. Если гостям хватит желания, то они запросто должны побеждать соперника, который находится не в лучшей форме. Дома нижегородцы редко кого-то отпускают без пропущенного гола. Наверняка и питерцы не станут исключением, тем более что оборона у них сейчас хромает....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:07
С Зенитом будет очень сложно.
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