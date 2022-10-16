Нигматуллин: «Перед дерби „Спартак“ выглядит более предпочтительно»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
ЦСКА – «Спартак», безусловно, украшение чемпионата, где бы команды ни находились. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду игры.
И «Спартак», и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту», так что в противостоянии с «Зенитом» победитель дерби будет иметь больше шансов. С другой стороны, это всего лишь дерби. Да, игра за шесть очков, но побеждать нужно, как и в матчах с аутсайдерами. Желательно при этом делать как можно меньше осечек.
«Спартак» в этом году радует, «армейцы» тоже обрели определённое лицо с новым тренером, но спотыкаются. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно.
Спартачи говорят, что Спартак сильнее.
Армейцы говорят, что ЦСКА сильнее.
Я очень бы удивился если было бы наоборот.
Спартачи говорят, что Спартак сильнее.
Армейцы говорят, что ЦСКА сильнее.
Я очень бы удивился если было бы наоборот.
А вся Россия будет праздновать победу ЦСКА над бромонтановыми
А вся Россия будет праздновать победу ЦСКА над бромонтановыми