Нигматуллин: «Перед дерби „Спартак“ выглядит более предпочтительно»

Бывший вратарь «Спартака» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

ЦСКА – «Спартак», безусловно, украшение чемпионата, где бы команды ни находились. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду игры.

И «Спартак», и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту», так что в противостоянии с «Зенитом» победитель дерби будет иметь больше шансов. С другой стороны, это всего лишь дерби. Да, игра за шесть очков, но побеждать нужно, как и в матчах с аутсайдерами. Желательно при этом делать как можно меньше осечек.

«Спартак» в этом году радует, «армейцы» тоже обрели определённое лицо с новым тренером, но спотыкаются. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно.