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Нигматуллин: «Перед дерби „Спартак“ выглядит более предпочтительно»

вчера, 13:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

ЦСКА – «Спартак», безусловно, украшение чемпионата, где бы команды ни находились. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду игры.

И «Спартак», и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту», так что в противостоянии с «Зенитом» победитель дерби будет иметь больше шансов. С другой стороны, это всего лишь дерби. Да, игра за шесть очков, но побеждать нужно, как и в матчах с аутсайдерами. Желательно при этом делать как можно меньше осечек.

«Спартак» в этом году радует, «армейцы» тоже обрели определённое лицо с новым тренером, но спотыкаются. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:46
Мнение бывших игроков обоих клубов разделились.
Спартачи говорят, что Спартак сильнее.
Армейцы говорят, что ЦСКА сильнее.
Я очень бы удивился если было бы наоборот.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:35
ЦСКА победой заткнёт рот у любителей прогнозов).
Бoрат
Бoрат
вчера в 13:22
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:18
    Скоро всё узнаем!
    c546vy8hk5wg
    c546vy8hk5wg
    вчера в 13:15
    Табло все покажет
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