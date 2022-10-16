Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сёмин: «Лоськов и Пашинин знают, как добывались победы!»

вчера, 14:39

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»
Сегодня, 18:52
Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»
Сегодня, 17:57
Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»
Сегодня, 17:15
Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»
Сегодня, 17:05
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»
Сегодня, 16:05
Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»
Сегодня, 15:56
Все комментарии
CTePx
CTePx ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:53
К сожалению честный и непримиримый характер Палыча, поперек горла распильщикам и плутам, в виде Белоозерова и Леонченко((
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:45
Палыч знает, что говорит.
Лоськов и Пашинин это его ученики, под его присмотром они стали легендами Локо как игроки и сейчас они постигают тренерскую стезю именно благодаря Палычу.
Вот было бы здорово если Палыч вошёл бы в руководство команды, а тандем Лоськова с Пашининым руководил бы Локо в качестве главных. Кто из них будет числиться главным тренером не так уж и важно, главное что бы им никто не мешал.
Диму и Олега с возвращением, ждём Палыча!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 