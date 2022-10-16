Сёмин: «Лоськов и Пашинин знают, как добывались победы!»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.
Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!
Лоськов и Пашинин это его ученики, под его присмотром они стали легендами Локо как игроки и сейчас они постигают тренерскую стезю именно благодаря Палычу.
Вот было бы здорово если Палыч вошёл бы в руководство команды, а тандем Лоськова с Пашининым руководил бы Локо в качестве главных. Кто из них будет числиться главным тренером не так уж и важно, главное что бы им никто не мешал.
Диму и Олега с возвращением, ждём Палыча!!!
Лоськов и Пашинин это его ученики, под его присмотром они стали легендами Локо как игроки и сейчас они постигают тренерскую стезю именно благодаря Палычу.
Вот было бы здорово если Палыч вошёл бы в руководство команды, а тандем Лоськова с Пашининым руководил бы Локо в качестве главных. Кто из них будет числиться главным тренером не так уж и важно, главное что бы им никто не мешал.
Диму и Олега с возвращением, ждём Палыча!!!