Сёмин: «Лоськов и Пашинин знают, как добывались победы!»

Экс-рулевой «Локомотива» прокомментировал возвращение и в тренерский штаб железнодорожников.

Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!