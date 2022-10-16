Масалитин: «ЦСКА и „Спартак“ могут преподнести сюрприз»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Встречаются принципиальные соперники, шума вокруг игры очень много, эмоции будут бить на поле через край. Команды подходят к этой игре в равных условиях: рядом находятся в таблице и показывают временами очень хорошую игру, а временами проваливаются. Поэтому находятся рядом.

Понятно, болельщики и специалисты ждут этой игры, посмотреть, в каком направлении клубы двигаются и могут ли составить конкуренцию «Зениту». Жду хорошей и интересной игры. У обеих команд есть проблемы в обороне, группа атаки преобладает над защитой. Жду очень хорошей атакующей игры с двух сторон.

Фаворита не выделю, может и одна, и другая команда преподнести сюрприз, может и крупный счёт быть. Гадать ничего не буду. Буду переживать за «армейцев».