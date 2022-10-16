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Масалитин: «ЦСКА и „Спартак“ могут преподнести сюрприз»

вчера, 14:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Встречаются принципиальные соперники, шума вокруг игры очень много, эмоции будут бить на поле через край. Команды подходят к этой игре в равных условиях: рядом находятся в таблице и показывают временами очень хорошую игру, а временами проваливаются. Поэтому находятся рядом.

Понятно, болельщики и специалисты ждут этой игры, посмотреть, в каком направлении клубы двигаются и могут ли составить конкуренцию «Зениту». Жду хорошей и интересной игры. У обеих команд есть проблемы в обороне, группа атаки преобладает над защитой. Жду очень хорошей атакующей игры с двух сторон.

Фаворита не выделю, может и одна, и другая команда преподнести сюрприз, может и крупный счёт быть. Гадать ничего не буду. Буду переживать за «армейцев».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:13, ред.
Сюрприз...это как..???
Они одновременно проиграют...или обе команды выиграют ???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Никаких сюрпризов не жду, игра будет вялая, начиная где то с 20-ой да 80-ой минуты, спартак в первые 20 минут будет носиться по традиции, давить на нашу защиту и возможно даже забьют, потом остынут и игра перейдёт на вариант с конратаками а последние десять минут будут давить наши, что получится большой вопрос. В обеих командах нет игроков мотиваторов как это бывало раньше, Федотову в этом смысле будет сложнее донести до иностранцев, что это главный матч первой половины сезона а в спартаке сам тренерский штаб должен это понять, поэтому шансы равные, буду болеть за наших и на нашем стадионе. Удачи армейцам!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:29
Предположений много. Моё предположение - 0 - 0.
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:25
Не будет никаких сюрпризов
ЦСКА забьет трёшку
А Спартак максимум один, и то если дельфин сегодня красиво нырнет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:24
Все может быть.
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