«Алания» крупно обыграла «СКА-Хабаровск».

«Алания» одержала крупную победу в матче против «СКА-Хабаровска» (4:1).
Ислам Машуков вывел хозяев вперед уже на 6-й минуте, Николай Гиоргобиани удвоил преимущество южан на 45-й. Иссака Самаке забил третий гол своей команды в этой игре, «армейцы» отыграли один мяч на 77-й — отличился Томас Рукас. Окончательный счет в этой игре установил Алан Хабалов на 81-й минуте.
После матча «Алания» лидирует в таблице Первой лиги (31 пункт), «СКА-Хабаровск» идет на 11-й позиции (17 очков).
Прежде всего хотелось бы поздравить Всех болельщиков Алании с красивой игрой её любимой команды и конечно же с убедительной Победой !
Что можно сказать по матчу, красивая и тактически правильно выстроенная игра которая приносит такую игру и конечный результат на табло, которая радует болельщиков и отражается на турнирной таблице в виде первого места с отрывом от других преследователей.
Хотя игр осталось ещё очень много и всё может случится, но у команды есть цель, выход в РПЛ, и этот путь пока можно считать удачным.
Прошлая проблема в виде строительства нового стадиона 🏟 решается. Стройка идёт в две смены без выходных, так что думаю всё получится и команда следующий сезон пополнит ряды РПЛ .
Алании Удачи!
Прежде всего хотелось бы поздравить Всех болельщиков Алании с красивой игрой её любимой команды и конечно же с убедительной Победой !
Что можно сказать по матчу, красивая и тактически правильно выстроенная игра которая приносит такую игру и конечный результат на табло, которая радует болельщиков и отражается на турнирной таблице в виде первого места с отрывом от других преследователей.
Хотя игр осталось ещё очень много и всё может случится, но у команды есть цель, выход в РПЛ, и этот путь пока можно считать удачным.
Прошлая проблема в виде строительства нового стадиона 🏟 решается. Стройка идёт в две смены без выходных, так что думаю всё получится и команда следующий сезон пополнит ряды РПЛ .
Алании Удачи!