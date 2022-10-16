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«Алания» крупно обыграла «СКА-Хабаровск»

вчера, 19:56
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)4 : 1Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

«Алания» одержала крупную победу в матче против «СКА-Хабаровска» (4:1).

Ислам Машуков вывел хозяев вперед уже на 6-й минуте, Николай Гиоргобиани удвоил преимущество южан на 45-й. Иссака Самаке забил третий гол своей команды в этой игре, «армейцы» отыграли один мяч на 77-й — отличился Томас Рукас. Окончательный счет в этой игре установил Алан Хабалов на 81-й минуте.

После матча «Алания» лидирует в таблице Первой лиги (31 пункт), «СКА-Хабаровск» идет на 11-й позиции (17 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Zloi iron
Zloi iron
вчера в 21:22
Алания спокойно без суеты идёт в РПЛ,вопрос со стадионом,глава Республики обещал к началу следующего сезона,закончить рекомендацию,ждём!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08, ред.
«Алания» крупно обыграла «СКА-Хабаровск».

Прежде всего хотелось бы поздравить Всех болельщиков Алании с красивой игрой её любимой команды и конечно же с убедительной Победой !

Что можно сказать по матчу, красивая и тактически правильно выстроенная игра которая приносит такую игру и конечный результат на табло, которая радует болельщиков и отражается на турнирной таблице в виде первого места с отрывом от других преследователей.

Хотя игр осталось ещё очень много и всё может случится, но у команды есть цель, выход в РПЛ, и этот путь пока можно считать удачным.

Прошлая проблема в виде строительства нового стадиона 🏟 решается. Стройка идёт в две смены без выходных, так что думаю всё получится и команда следующий сезон пополнит ряды РПЛ .

Алании Удачи!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:59
Мы уверенно шагаем в премьер-лигу. Вопрос только в стадионе.
Гость
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