«Алания» крупно обыграла «СКА-Хабаровск».

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вчера, 19:56

«Алания» одержала крупную победу в матче против « СКА -Хабаровска» (4:1).

Ислам Машуков вывел хозяев вперед уже на 6-й минуте, Николай Гиоргобиани удвоил преимущество южан на 45-й. Иссака Самаке забил третий гол своей команды в этой игре, «армейцы» отыграли один мяч на 77-й — отличился Томас Рукас. Окончательный счет в этой игре установил Алан Хабалов на 81-й минуте.