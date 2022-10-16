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«Лидс» минимально уступил «Арсеналу»

вчера, 18:41
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Лидс» минимально уступил «Арсеналу» в матче 11-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил Букайо Сака на 35-й минуте. Лондонцы доигрывали матч в меньшинстве — на 90+3-й красную карточку получил Габриэль.

После игры «канониры» лидируют в таблице чемпионата Англии (27 очков), «белые» идут на 15-й позиции (9 баллов).

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Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 15:24
Вопрос вот зачем Артета повез в норвегию Сака Джака Мартинелли и других из основного состава, есть же другие игроки они и были в первом составе, нет взял и заменил из, чем плох Рис Нельсон дай доиграть до конца всем, вот и подустали игроки основного состава. Маркиньос Нкетиа Нельсон Локонга пусть они играют до конца
666roza777
666roza777
вчера в 21:30
Что я могу сказать? Первый тайм за нами. Кто бы что не говорил. Второй тайм за Лидсом. В этом матче нам как будто воздалось за все невезучие матчи в прошлом. Мы отскочили по настоящему. Первый раз в сезоне.
Надеюсь Артета примет меры! И вперед, в светлое будущее! Верю!
Но глобальная справедливость все таки восстановилась. ))
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 20:56
Отличный шанс для Арсенала стать чемпионами
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:38
Если судить объективно, то ничья была бы более справедливым итогом, т.к во втором тайме Лидс был в разы сильнее, но удача и везение были на стороне Арсенала. Даже не знаю как относиться к таким матчам, скрепя зубами побеждаем второй выездной матч на этой неделе, где по игре не заслуживали этого.
В оправдание к таким невзрачным матчам могу сказать лишь то, что команда за 16 дней провела 5 матчей и среди них были такие изнурительные и энергозатратные матчи как с тоттенхэмом и Ливерпулем! С такими колючими командами как Лидс всегда сложно играть, а когда ты играешь через два дня на третий сложно вдвойне. Так что спасибо парням за эту победу! Выдыхаем и готовимся к следующему матчу
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:24
Арсенкал в лидеры !
Viduka
Viduka
вчера в 19:54
Обидное поражение:(
aNOOBis
aNOOBis ответ LMI (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Арсенал первый тайм играл, а потом берёг силы. Жезус устал заметно, а Салиба допустил больше ошибок в одном матче, чем за весь сезон до этого. На минималках они не очень умеют
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:35
Не доигрывали они в меньшинстве. Прямую красную Габриэлю отменили. Надо внимательней смотреть игры ;-)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:16
Арсенал на везении
LMI
LMI
вчера в 19:08
Если коротко. Арсенал был очень плох (это уже было видно в Норвегии, но верилось в совпадение или случайность, однако ... ). Лидс был хорош, но Бремфорд индивидуально весьма плох. Поэтому имеем отскок всем отскокам отскок
ДСА
ДСА
вчера в 19:00
Кто сильнее, тот и победил.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:58
Арсенал в этом году звери
Брулин
Брулин
вчера в 18:51
Тяжёлый матч, мало движения было, подустали играть на 2 фронта что ли но это просто везение 3 очка,Магальяес с Салиба начудили сегодня,хорошо что пронесло
arsworld
arsworld
вчера в 18:48
Странный матч,да и ставка Дрейка сыграла )))
Тристан
Тристан
вчера в 18:48
Язык не повернется назвать победу канониров заслуженной. Конечно 3 очка не пахнут, но ментальные проблемы игроков Арсенала как видим все еще присутствуют.
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