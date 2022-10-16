«Лидс» минимально уступил «Арсеналу» в матче 11-го тура АПЛ (0:1).
Единственный гол в матче забил Букайо Сака на 35-й минуте. Лондонцы доигрывали матч в меньшинстве — на 90+3-й красную карточку получил Габриэль.
После игры «канониры» лидируют в таблице чемпионата Англии (27 очков), «белые» идут на 15-й позиции (9 баллов).
В оправдание к таким невзрачным матчам могу сказать лишь то, что команда за 16 дней провела 5 матчей и среди них были такие изнурительные и энергозатратные матчи как с тоттенхэмом и Ливерпулем! С такими колючими командами как Лидс всегда сложно играть, а когда ты играешь через два дня на третий сложно вдвойне. Так что спасибо парням за эту победу! Выдыхаем и готовимся к следующему матчу
В оправдание к таким невзрачным матчам могу сказать лишь то, что команда за 16 дней провела 5 матчей и среди них были такие изнурительные и энергозатратные матчи как с тоттенхэмом и Ливерпулем! С такими колючими командами как Лидс всегда сложно играть, а когда ты играешь через два дня на третий сложно вдвойне. Так что спасибо парням за эту победу! Выдыхаем и готовимся к следующему матчу
Надеюсь Артета примет меры! И вперед, в светлое будущее! Верю!
Но глобальная справедливость все таки восстановилась. ))
Надеюсь Артета примет меры! И вперед, в светлое будущее! Верю!
Но глобальная справедливость все таки восстановилась. ))