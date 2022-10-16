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вчера, 18:41

«Лидс» минимально уступил «Арсеналу» в матче 11-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил Букайо Сака на 35-й минуте. Лондонцы доигрывали матч в меньшинстве — на 90+3-й красную карточку получил Габриэль.

После игры «канониры» лидируют в таблице чемпионата Англии (27 очков), «белые» идут на 15-й позиции (9 баллов).