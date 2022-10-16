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«Реал» одержал победу в Эль Класико

вчера, 19:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» выиграл у «Барселоны» в матче 9-го тура Ла Лиги (3:1).

Карим Бензема открыл счет на 12-й минуте. Федерико Вальверде на 35-й удвоил преимущество коллектива из Мадрида. У гостей забил Ферран Торрес на 83-й, окончательный счет установил Родриго на 90+1-й с пенальти.

После поединка «сливочные» лидируют в таблице чемпионата Испании (25 очков), «сине-гранатовые» занимают 2-ю позицию (22 балла).

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Все комментарии
3ton
3ton ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:24
Это не болелы. Хотят все и сразу . Так не бывает. Люди не умеют переживать за команду , когда у неё чёрная полоса . Я помню , когда Барселона 6 место в чемпионате занимала и играла тогда ещё в Кубке УЕФА. Болел дальше и переживал поражения , в итоге ЛЧ и треблы.
Я верю в Хави , как и в команду .
Проиграли по делу. Два привоза от защитников (вроде Пике не играл) . Бускетс давно уже не тянет топ уровень , а Кессье на скамейке ( лучший игрок чемпионского Милана) . Гави делает движ на поле, а он на скамейке )) команда попала в игровую яму.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 19:20
Барселона ещё когда я начал за ними наблюдать была относительно слабой командой, т.е я не застал дрим - тим, а увидел команду в кризисе с большими проблемами, тогда ещё были вылеты из ЛЧ на раней стадии.
И сегодняшняя ситуация почти аналогичная той!
Будем значит смотреть ЛЕ, там ведь и Криш со своим МЮ играет, скоро к ним присоединятся Ювентус, Барса.
Будет интересно!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ливерпулище (раскрыть)
сегодня в 19:11
Ты не должен так сильно волноваться на счёт моих ожиданий и желаний. Меня вообще не волнует как там Ливерпуль играет мощно, красиво и занимает 10 место.
Такой сценарий я не хочу видеть в Барселоне. Пусть лучше выиграет сливок 1:0, чем красиво проиграть 3:1. Но ты всё равно не поймёшь смысл матчей - победа!!!
В прошлом году Барселона много очков потеряла именно со слабыми, но смогла возить мордой Реал 0:4. И кого волнует как там она играла, если в итоге чемпионом стал Мадрид? Ливерпуль вроде мощная команда, но всё время на дистанции находится под Гвардиолой. Почему?
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:21, ред.
Я говорит рад буду, если мы все матчи 1-0 выиграем. А кто тебе сказал или гарантию дал что вы таким образом все матчи выиграете? 😂😆Неужели ты не понимаешь что 1-0 с аутсайдером это показатель слабой игры, а со слабой игрой ты не выиграншь сильные команды. И самое смешное то, что подтверждение моих слов не пришлось долго ждать, буквально на этой недели выкинули из ЛЧ и жахнули в классико, а ты все пончть не можешь что не так 😂😆
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:14
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 12:01, ред.
    Это всё было в прошлом,та Барса была монстром,лучшей командой мира и не вылетала из группы лч два года подряд,её не громили в плей-офф лч пять лет подряд!
    Сейчас всё по другому,Барса слабее и на много
    И ты это знаешь!
    Футбол цикличен и ситуация может повернуться,но пока что смотри Лигу Европы!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 11:50
    Это называется гордыня, а не позор! Поражения от Барселоны 2:6, 0:4, 5:0 и т.д это было доминирование во всём! Половина состава сборной составляли костяк Барсы, когда они феерили на трех больших турнирах подряд. Ну ничего, скоро ситуация повернётся и как ты говоришь позорные поражения вернутся на поток!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ливерпулище (раскрыть)
    сегодня в 11:22
    Я вот смотрю на Ливерпуль и мне давно всё понятно. Как бы ты сильно и красиво не играл, нужна победа и три очка.
    Я тебе уже говорил, что я жду во всех играх 1:0. Но почему-то некоторые слишком трудные, не могут уловить мысль.
    shur
    shur ответ 33_DEIVID_55 (раскрыть)
    сегодня в 09:34
    ...такую технику на уровне РПЛ , только театром и назовешь, а поарать и
    помахаться для фанатов в самый кайф, при этом каждый второй едва ли вспомнит
    фамилии игроков основы... PS ..у Мадрида одни движения без мяча дорогого
    стоят, а пасы и передачи , просто песня....! Если ты за Барсу топишь, другое дело!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:29
    ладно ...
    не готовы пока
    работать !
    SonataArctica
    SonataArctica
    вчера в 23:39
    Кому там ЛЕ?
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Может и потянет. Просто почему-то его не пытаются часто наигрывать на этой позиции. То Бускетс там играет, то Де Йонг. А Кессье вообще мало времени дают на любой позиции. Надо сказать, что после Кубка Африки он и в Милане играл ниже своих возможностей. Может, не в самой хорошей форме. А может, Хави его в составе не видит.
    The_Beck
    The_Beck
    вчера в 22:49
    Победа на классе. Не интересно стало дерби всея Испании. По игре: Лунин неплох. Тчуамени круто заменил Каземиро. Феде Вальверде прекрасен, но боюсь пора его в в родное амплуа, иначе боюсь будет к 26 как Сауль. По Барсе: жалкая оборона, но в череде травм понять можно. Де йонг был медленным и не особо креативил до сих пор считаю что он не в той команде где раскроет себя. Бускетс не торт в этом сезоне и большие игры показатель. Не понимаю Хави как можно Кесье в запасе держать? Игрок на пике, пришёл сам к вам, наиграй на опорного он сможет. Но нет. Да и Гави был бы интереснее чем Де йонг со старта. В атаке 1 Лёва но этого мало против Реала. Выводы Реал силён, Барса слаба причём не только по составу но и по тренерской мысли.
    Rex04
    Rex04
    вчера в 22:23
    Интерес к Ла лиге уже упал…
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 22:08, ред.
    Я никогда не игнорировал пораженья Реала,и всегда говорил что разгром от Барсы это позор!
    И глупых вопросов я не задавал
    Ответ такой,Реал победил Барсу в последних 6 Класико из 7-это друг мой называется,Доминация!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Кессье думаешь не потянет роль опорника? По мне его брали именно на эту роль
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:54
    Сколько еще раз Барса должна проиграть сильным командам что бы до тебя дошло, что победы над аутсайдерами 1-0 это плохой результат? Или тебе на это пофиг? Главное что бы в следующем туре очереднуб Альмерию 1-0 обыграть
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:52
    Команда которая красиво играет и много забивает как может проигрывать? Как ты такое вообще расчитал? Как к таким выводам пришел? Если вы выигрыааеие крупно, то скорее всего и ьолее сильного соперника обыграете, если какие то везение и обстоятельства не сыграют против вас
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Мне кажется это ты до сих пор понять не можешь что эти три очка она даст против слабой команды, но не сильной, и уже трктий слив а ты все понять не можешь. И зачем ты тянешь эту мантру? Кто тебе сказал что при красивой игре будете проигрывать? Ты где такого начитался?
    33_DEIVID_55
    33_DEIVID_55 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 21:47
    А прикинь, я смотрю. И тут хотя бы эмоции, нерв, злость, борьба. А что было в го... класико? Самый настоящий театр, унылая игра без нерва и эмоций и такие же мёртвые театральные трибуны.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:43
    как же вы убоги, каталонцы
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Я не коверкаю прошлые поражения как это делают многие сливочные. Вопросы дают встречные, когда не признают очевидные вещи, а ты игнорируешь сливочные поражения, но в то же время задаёшь глупые вопросы.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ливерпулище (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Шта? Ты до сих пор не понял, что победа 1:0 даёт три очка как и те же 3:1. Красивая игра и поражение никого не интересует, главное победа! Вот что ты не можешь уловить!
    Я рад любой победе Барселоны!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    вчера в 21:31
    С победой всех Мадридистов!! Наш любимый клуб сегодня вновь доказал всем , что мы лучшие, всех с победой еще раз ! Впереди много интересного!
    Dudikoff
    Dudikoff ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Ща ещё и этот контингент в мансити перейдёт) и остануться с Барсой настоящие болелы
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 21:20, ред.
    Карло обыграл Хави..., что после прошлого провала и работы над ошибками со стороны итальянца, ожидаемо.
    Ф. де Йонг..., блин, но ведь он же вообще не бежит! Что этот неповоротливый игрок может путного сделать среди таких оппонентов в центре, как Модрич, Кроос и Вальверде, скажите мне на милость ?! Правильно: ничего!
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Так ведь кроме Бускетса, и ставить некого. Де Йонг хорош только в паре с чистым разрушителем, нужно менять схему. Кессье мощный и выносливый, но тоже не чистый опорник. Можно научить, но нужно время. Опорника никто и не подумал купить. Хави опорник был не сильно нужен. Зато Рафинью взяли за 75 лямов. А толку от него пока маловато.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:06
    Бускетс, похоже, всё.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 21:02, ред.
    Да ты уже фантазируешь какие аутсайдеры? Ты где такого начитался?
    Bobon
    Bobon ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Даже молодые Месси, Хави и Иньеста уже ничего бы не изменили. Сейчас очень нужна физика, умение играть корпусом. Явный пример - игра с Баварией. Горецка задавил физикой всю полузащиту Барсы. И пофиг на их технику. Опорник должен быть быстым, цепким и выносливым, а не Бускетсом, который еле ползает. Толку от его передач, если он мяч отобрать не может и постоянно теряет зону. Рисунка игры нет, тактики нет, ничего вообще нет. Так и будет дальше, если не откажутся от тики-таки.
    Гость
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