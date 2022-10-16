«Реал» одержал победу в Эль Класико

«Реал» выиграл у «Барселоны» в матче 9-го тура Ла Лиги (3:1).
Карим Бензема открыл счет на 12-й минуте. Федерико Вальверде на 35-й удвоил преимущество коллектива из Мадрида. У гостей забил Ферран Торрес на 83-й, окончательный счет установил Родриго на 90+1-й с пенальти.
После поединка «сливочные» лидируют в таблице чемпионата Испании (25 очков), «сине-гранатовые» занимают 2-ю позицию (22 балла).
но стоило отдать 2 место в ЛЧ Интеру, и сейчас проиграли в класико тут же слышно что Хави почти физрук, и он во всем виноват, игроки кривоногие черепахи, потратили столько денег, а на выходе пшик...... либо вы поддерживаете клуб и тренера до конца либо не смотрите матчи. Потому что больше 5 лет слышно одно и тоже, все тренеры физруки Вальверде, Куман хотя они брали трофеи, теперь даже легенду Хави пошли оскорблять. Такими темпами докатимся до уровня МЮ если не уже скатились.
PS а про матч с Реалом скажу так проиграна битва, но еще не закончился чемпионат впереди много матчей и в них надо брать свои очки и не делать ошибок. Скажу неделя очень сложная оказалась для Барселоны результативная ничья с Интером упустили 2-е место, поражение от Реала хотя бы гол престижа забили, главное не загонять себя в психологический тупик, все нормально, едем дальше, верим в команду и Хави.
но стоило отдать 2 место в ЛЧ Интеру, и сейчас проиграли в класико тут же слышно что Хави почти физрук, и он во всем виноват, игроки кривоногие черепахи, потратили столько денег, а на выходе пшик...... либо вы поддерживаете клуб и тренера до конца либо не смотрите матчи. Потому что больше 5 лет слышно одно и тоже, все тренеры физруки Вальверде, Куман хотя они брали трофеи, теперь даже легенду Хави пошли оскорблять. Такими темпами докатимся до уровня МЮ если не уже скатились.
PS а про матч с Реалом скажу так проиграна битва, но еще не закончился чемпионат впереди много матчей и в них надо брать свои очки и не делать ошибок. Скажу неделя очень сложная оказалась для Барселоны результативная ничья с Интером упустили 2-е место, поражение от Реала хотя бы гол престижа забили, главное не загонять себя в психологический тупик, все нормально, едем дальше, верим в команду и Хави.