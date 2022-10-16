«Реал» одержал победу в Эль Класико

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вчера, 19:09

«Реал» выиграл у «Барселоны» в матче 9-го тура Ла Лиги (3:1).

Карим Бензема открыл счет на 12-й минуте. Федерико Вальверде на 35-й удвоил преимущество коллектива из Мадрида. У гостей забил Ферран Торрес на 83-й, окончательный счет установил Родриго на 90+1-й с пенальти.

После поединка «сливочные» лидируют в таблице чемпионата Испании (25 очков), «сине-гранатовые» занимают 2-ю позицию (22 балла).