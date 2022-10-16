«Пари НН» крупно уступил «Зениту» в матче 13-го тура РПЛ (0:3).
Далер Кузяев на 22-й минуте открыл счет, Клаудиньо на 45-й удвоил преимущество гостей, а окончательный счет установил Малком на 65-й минуте.
После матча «Пари НН» занимает 11-е место (13 баллов), «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (33 очка).
Не проиграв ни одного матча!!!
Это я к чему : Есть Зенит,цска,локо ,ростов и т.д. но нет женской команды спартак,
а оказывается они все в рпл играют....да и видно популярность не та ....
Не проиграв ни одного матча!!!
Это я к чему : Есть Зенит,цска,локо ,ростов и т.д. но нет женской команды спартак,
а оказывается они все в рпл играют....да и видно популярность не та ....
Хороший результат...
Хороший результат...
..порадовали ребята))
..порадовали ребята))
Победа с разницей в 3 мяча - это просто победа с крупным счётом.
Победа с разницей в 4 и более мячей это уже - РАЗГРОМ,
Победа с разницей в 3 мяча - это просто победа с крупным счётом.
Победа с разницей в 4 и более мячей это уже - РАЗГРОМ,