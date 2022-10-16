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«Пари НН» крупно уступил «Зениту»

вчера, 18:31
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Пари НН» крупно уступил «Зениту» в матче 13-го тура РПЛ (0:3).

Далер Кузяев на 22-й минуте открыл счет, Клаудиньо на 45-й удвоил преимущество гостей, а окончательный счет установил Малком на 65-й минуте.

После матча «Пари НН» занимает 11-е место (13 баллов), «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (33 очка).

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 19:59
Достойно проводили Галактионова в Локо ))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:25
С победой Газпром))
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55
вчера в 19:23
Таджик и негры. Других героев Питеру не дано.
ABir
ABir
вчера в 19:09
Ожидаемая победа Зенита
drixor
drixor
вчера в 19:09
Вчера женская команда Зенит стала досрочно чемпионом России!
Не проиграв ни одного матча!!!
Это я к чему : Есть Зенит,цска,локо ,ростов и т.д. но нет женской команды спартак,
а оказывается они все в рпл играют....да и видно популярность не та ....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:08
Кто то сомневался?
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:08
Упадет и отожмется!)
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:02
Если бы победителем была московская команда, особенно Спартак, был бы разгром. В отношении других принято быть скромнее.
adekvat
adekvat
вчера в 19:02
Сейчас ЦСКА к Зениту подтянется.
zf82q8rcty7p
zf82q8rcty7p
вчера в 19:01
Для Зенита это не соперник!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01
13 игр - 10 побед - 3 ничьи..
Хороший результат...
pomor45
pomor45
вчера в 19:00
Весьма технологичная игра получилась. Каждые 20-25 минут по голу. По логике должен быть 4-й на после 85 минуты, но, видимо, наелись и ритм потеряли.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 18:56
Всех с победой!!! Идем дальше.
Брулин
Брулин
вчера в 18:48
Походу Пари испарился. Испарили матч, бразилы не вспотели.))))
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
вчера в 18:47
С уверенной победой, Питер!
..порадовали ребята))
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:43
Ну Галактионов с ЛОКО перед игрой не красиво поступили, вот и ПариНН поплатился. Можно было бы и после игры или в межсезонье объявить или скинуть инфу . А так в принцепе игра была скажем так для галочки в календаре, игроки наверное сами были в шоке от новости.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:41
Если кто-то ожидал, что Зенит оступится второй раз подряд, то, как говорится, их ожидания - это их проблемы. С победой!
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:39, ред.
НН "крупно уступил", (а не разгромно). - Вот это правильный и грамотный заголовок.
Победа с разницей в 3 мяча - это просто победа с крупным счётом.
Победа с разницей в 4 и более мячей это уже - РАЗГРОМ,
Izmar
Izmar
вчера в 18:32
Зенит с очередной победой!!!
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